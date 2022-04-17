Cảnh báo: 3 con giáp xui xẻo "đen cả tình lẫn tiền" ngày hôm nay - Chủ Nhật (17/4), không cẩn thận còn bị mất tiền oan

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 16:12

Bị sao quả tạ rơi trúng đầu nên ngày hôm nay chuyện không vui liên tục tìm đến với 3 con giáo này.

Tuổi Thân

Vào cuối tuần Thân không có được vận may tiền bạc. Do vậy con giáp này không thu được lợi nhuận như mong muốn. Những người làm đầu tư kinh doanh có thể lỗ nhiều hơn lãi vì vậy bản mệnh cần tính toán cẩn thận.

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm. Công việc làm ăn đòi hỏi lâu dài vì vậy bản mệnh đừng vì tham cái lợi trước mắt mà để mất trắng lúc nào không hay.

Trong ngày Chủ Nhật cuối tuần, con giáp này cũng có thể gặp rắc rối liên quan tới pháp luật. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, đặc biệt là những người chưa có nhiều cơ hội làm việc chung. Nếu lỡ kết giao nhầm người có thể khiến Thân bị lừa gạt.

Bản mệnh cũng không nên khoe khoang số tiền mình đang có trong tay. Điều này có thể kích động lòng tham của kẻ xấu và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bản mệnh.

Tuổi Tý

Có thể coi đây là một ngày cuối tuần nhiều vất vả và khó nhọc với người tuổi Tý khi bị hung tinh đeo bám. Con giáp này có thể phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá nhiệm vụ thường ngày của mình.

 

 

Đã vậy, bản mệnh còn gần như không nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ ai, mọi việc đều phải một thân một mình cáng đáng. Đáng buồn hơn, những kẻ tiểu nhân ganh ghét cũng thường tìm cơ hội đâm chọc, nói bóng nói gió để làm giảm sự hăng hái của bạn.

 

Cảnh báo: 3 con giáp xui xẻo 'đen cả tình lẫn tiền' ngày hôm nay - Chủ Nhật (17/4), không cẩn thận còn bị mất tiền oan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Về tài lộc, ngày cuối tuần đã được Thực Thần độ mệnh, cơ hội kiếm tiền đến với Tý khá nhiều, song hung tinh Kiếp Tài theo ngay sát nên bạn cũng không được phép chủ quan.

Hãy tìm hiểu thông tin cẩn thận và kỹ lưỡng trước khi đổ tiền đầu tư, nếu không thì dễ rơi vào cảnh “xôi hỏng bỏng không”.

 

Chuyện tình cảm con giáp xui xẻo tuần này cũng không mấy êm ả. Mối quan hệ đôi lứa xuất hiện nhiều vấn đề rối ren nhưng chẳng ai chịu chủ động đứng ra giải quyết. Tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài liên miên khiến tinh thần đôi bên đều mỏi mệt, chán chường.

 

Tuổi Tuất

Sách tử vi con giáp có nói, ngày cuối tuần vì bị hung tinh đeo bám, xui xẻo ám vận nên người tuổi Tuất phải nếm trải khá nhiều khó khăn, cơ cực. Trong công việc, vì quá tin người nên Tuất bị người mình tin tưởng ganh ghét, hãm hại đủ đường.

Muốn tránh họa thị phi, bảo vệ chính mình Tuất hãy tránh xa thói ngồi lê đôi mách. Đừng nói xấu người khác, cũng đừng xen vào chuyện không phải của mình. Hãy cứ tập trong làm tốt việc của mình, khổ tận cam lai, may mắn sẽ lại gõ cửa nhà Tuất.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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