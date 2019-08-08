Cảnh báo: 3 con giáp hao tài tốn của, lận đận trăm bề trong tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2019 16:22

Những con giáp có tên trong danh sách này hãy đề cao cảnh giác, cẩn thận hết mực để giảm thiểu xui rủi, thiệt hại tài chính, tổn hao tinh thần trong tháng cô hồn.

Những con giáp xui xẻo nhất trong tháng cô hồn này phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những điều không may đang chực chờ mình, nếu không sẽ rước xui xẻo vào người, tiền mất tật mang, lận đận trăm bề.

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Bước chân vào tháng cô hồn người tuổi Tuất đừng dễ dàng cho bất cứ ai vay mượn kẻo tiền của đội nón ra đi, đánh mất những mối quan hệ thân tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước chân vào tháng cô hồn người tuổi Tuất phải đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những khốn khó, thất bại trong công việc, đời sống. Tuất đừng quá tin người, cũng đừng dễ dàng cho bất cứ ai vay mượn kẻo tiền của đội nón ra đi, đánh mất những mối quan hệ thân tình.

Nếu đang ấp ủ những kế hoạch kinh doanh, Tuất cũng đừng vội chi tiền đầu tư. Hãy chuẩn bị kỹ càng, chờ hết tháng cô hồn hẵng bắt tay vào thực hiện để tránh thất thoát tiền bạc, thất bại thê thảm.

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Giữ kẽ, đề phòng chưa bao giờ là điều thừa thãi để giúp Sửu bình yên vượt qua tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn điềm đạm, chân thành và dĩ hòa vi quý. Họ sống chan hòa, biết cách đối nhân xử thế nên được bề trên thương yêu, quý nhân nâng đỡ. Thế nhưng, bên cạnh những người thật tâm đối đãi với mình Sửu vẫn phải đối mặt với những người so đo tính toán, thích hơn thua và không ngừng đố kỵ với mình.

Vậy nên, ngoài việc nỗ lực khẳng định chính mình, tỉnh táo trong các mối quan hệ Sửu cần có đủ tinh tế để nhìn thấu tâm can người khác. Giữ kẽ, đề phòng chưa bao giờ là điều thừa thãi để giúp Sửu bình yên vượt qua tháng 7 âm lịch.

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Đặt mình ngoài những thị phi, không tham gia tám chuyện hay nói xấu bất cứ ai chính là cách giúp Thìn giữ lấy sự an yên cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bị đồng nghiệp thân thiết “chơi xỏ”, cấp trên “làm khó” nên Thìn sẽ có tháng 7 âm lịch không mấy suôn sẻ. Thậm chí, con giáp xui xẻo này còn phải đối diện với nguy cơ đánh mất vị trí mình đang có, bồi thường một số tiền khá lớn cho sai lầm vô ý của mình trong công việc.

Đặt mình ngoài những thị phi, không tham gia tám chuyện hay nói xấu bất cứ ai chính là cách giúp Thìn giữ lấy sự an yên cho mình. Chờ đến khi sóng gió qua đi, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần Thìn sẽ lại thêm phúc thêm phần, sung sướng an nhàn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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