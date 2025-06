Miền núi phía Bắc mưa lớn, cảnh báo 11 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua, 11 tỉnh vùng núi, trung du miền Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong hôm nay.

Theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 22/6, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 16h ngày 22/6 đến 3h ngày 23/6 có nơi trên 100mm như: Bằng Cốc (Tuyên Quang) 140,2mm; Mỹ Lương (Phú Thọ) 126,6mm; Cảm Nhân (Yên Bái) 117,8mm; Bản Ngần (Hà Giang) 105,2mm…

Ngày và đêm 23/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời tiếp tục mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Ngày 24/4, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi và trung du chiều tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày và đêm hôm nay mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm, ngày 24/6 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Mưa suốt nhiều giờ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc Bộ đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Dự báo chi tiết từng khu vực ở 11 tỉnh, thành phố có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, lũ hạ lưu sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên và ở mức báo động 1 - báo động 2, sau đó xuống dần, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua, 11 tỉnh vùng núi, trung du miền Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong hôm nay, gồm: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang.

Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ? Từ chiều tối nay đến ngày 23/6, trên thượng lưu các sông Thao, Lô, Thương và Lục Nam, hạ lưu sông Cầu, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông khoảng 2-5m.

