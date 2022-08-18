Càng về sau Rằm càng may mắn, chỉ trong 7 ngày tới (19-25/8) 3 con giáp tiền chất như núi, nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 15:43

Chính Tài đang giúp những con giáp này thu hút nhiều tài lộc về mình trong 7 ngày sắp tới (19/8 - 25/8), tài lộc đầy nhà, cuộc sống sau này không lo thiếu ăn thiếu mặc.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt đẹp trong 7 ngày sắp tới, từ (19/8 - 25/8). Họ sẽ được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ. Nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn.

Nhị Hợp cũng giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân.

Trong khi đó, người đã lập gia đình sẽ trải qua một tháng êm đềm. vợ chồng hòa thuận, cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng nhu những khó khăn trong cuộc sống.

Càng về sau Rằm càng may mắn, chỉ trong 7 ngày tới (19-25/8) 3 con giáp tiền chất như núi, nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Chính Tài đang giúp con giáp tuổi Thìn thu hút nhiều tài lộc về mình trong 7 ngày sắp tới (19/8 - 25/8), nhất là những người làm việc liên quan đến kinh doanh tự do. Bạn đủ nhanh nhạy để biết thị trường đang thiếu hụt mảng nào để tập trung vào đó mà gia tăng lợi nhuận.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy cuộc sống của bạn đang dễ thở hơn. Vì mảng giao tiếp đã được cải thiện, bạn cũng sẽ nhanh chóng giải tỏa những khúc mắc gây ra tình trạng khó xử giữa bạn với một người quen.

Càng về sau Rằm càng may mắn, chỉ trong 7 ngày tới (19-25/8) 3 con giáp tiền chất như núi, nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Những người cầm tinh con Rắn có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng khi thân thiết mới có thể nhận biết được trái tim ấp áp, sự nhiệt tình bên trong của con giáp này. Chính vì thế người tuổi Tỵ thường có những người bạn rất tốt, rất thân và chính họ là quý nhân đem lại may mắn.

Trong 7 ngày tới (19/8 - 25/8) tuổi Tỵ có sự thay đổi về tài vận rất tốt, vượt trội so với năm ngoái, mọi phiền phức, khúc mắc về tài chính trước đây có thể được giải quyết triệt để.

Vận quý nhân trong những ngày này trở về sau,  giúp tuổi Tỵ đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi con giáp này. Đồng thời, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Càng về sau Rằm càng may mắn, chỉ trong 7 ngày tới (19-25/8) 3 con giáp tiền chất như núi, nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 12 giờ trưa ngày mai (19/8) những con giáp này gặp "thiên thời địa lợi", nhờ có quý nhân giúp đỡ, thúc đẩy vận tài lộc, tiền bạc đổ ào ào vào túi

Đúng 12 giờ trưa ngày mai (19/8) những con giáp này gặp "thiên thời địa lợi", nhờ có quý nhân giúp đỡ, thúc đẩy vận tài lộc, tiền bạc đổ ào ào vào túi

Chăm chỉ làm lụng, giỏi kiếm tiền lại biết tiết kiệm để phòng thân, những con giáp này may mắn gặp quý nhân vào đúng 12 giờ ngày mai (19/8), đổi vận trong chốc lát.

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