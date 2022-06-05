CÀNG TIÊU CÀNG GIÀU: Những con giáp sau tài vận không dứt, kinh doanh đắt đỏ, số đỏ hơn người, không bao giờ lo nghĩ chuyện thiếu tiền

Người tuổi Tuất là con giáp hào phóng, chẳng bao giờ tính toán khi mua bán bất cứ món hàng nào, họ cho rằng những món hàng đắt tiền thì chắc chắn chất lượng cũng sẽ tốt hơn những món hàng rẻ tiền, mua về thì chắc chắn sẽ dùng được lâu hơn nhiều. Hơn nữa, họ lại còn rất hào phóng với nửa kia của mình, họ mong những điều mình làm có thể khiến người ấy vui vẻ, còn tiêu có nhiều tiền thế nào đi nữa cũng không hề quan trọng. Một phần lý do khiến họ có những suy nghĩ như vậy là vì họ hoàn toàn có khả năng kiếm tiền, tiêu bao nhiêu họ cũng có thể kiếm lại được bấy nhiêu, chẳng bao giờ rơi vào tình trạng rỗng túi.

Dù qua vẻ bề ngoài, người tuổi Sửu có vẻ trầm lặng, làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận, thế nhưng quen lâu người ta mới biết, họ lại là một người rất có tiềm lực kinh tế. Nhờ vào tài năng của mình nên con giáp này lúc nào cũng kiếm được nhiều tiền hơn người cùng trang lứa. Làm ăn khấm khá là vậy, nhưng họ lại chẳng phải là người keo kiệt, họ tiêu tiền lúc nào cũng rất hào phóng.

Khi đi ăn, khi mua hàng, chỉ cần vừa mắt với món đồ nào, họ sẽ bỏ tiền ra ngay mà không cần phải xem xét giá cả. Họ coi trọng chất lượng của sản phẩm và cảm xúc của mình khi mua hơn.



Con giáp này không chỉ hào phóng với chính bản thân mình, hào phóng với người nhà mà còn hào phóng với bạn bè nữa, vì vậy, họ được rất nhiều người yêu mến.

Nhờ vào tài năng của mình, dù tiêu nhiều nhưng người tuổi Sửu luôn kiếm được còn nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tiêu tiền không hề có kế hoạch, hay nói cách khác, có tiền hay không cũng chẳng liên quan đến việc họ tiêu nhiều hay ít.



Nhiều khi, họ mua hàng mà không hề quan sát giá cả, cho dù giá tiền có cao hơn dự kiến, họ cũng thường chẳng quan tâm, cốt là món đồ mình thích là được.



Vào những lúc giảm giá, khi mọi người đông đúc mua sắm thì họ lại là người ngoài cuộc. Họ thích là người dẫn đầu trào lưu, dẫn đầu xu hướng khi sử dụng sản phẩm hơn.

Bên cạnh đó, khi ra ngoài tụ tập bạn bè, họ cũng sẵn sàng là người rút hầu bao, chẳng bao giờ tìm cách trốn tránh hoặc đùn đẩy cho người khác. Tác phong tiêu tiền này khiến họ kết giao được với rất nhiều bạn bè, và cũng chứng tỏ họ sẽ là một người rất có tiền trong tương lai.

Người tuổi Ngọ không cần tiêu tiền có kế hoạch, vì nhờ vào vận đỏ hơn người của mình, họ luôn rủng rỉnh túi tiền, mua đồ không cần nhìn giá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chẳng mấy khi quan tâm mình đã tiêu tốn bao nhiêu tiền, tiêu như vậy là nhiều hay ít; tiền bạc nằm trong túi họ chẳng bao lâu đã hết sạch, thế nhưng họ không bao giờ lo lắng về việc đó.



Họ biết rằng bằng vào năng lực của mình, họ sẽ kiếm lại được số tiền đó một cách rất dễ dàng.



Khi tiêu tiền, họ vung tay rất phóng khoáng, chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của người khác. Họ thích mua những món hàng đắt đỏ, chẳng hề muốn mua hàng giá thấp hoặc giảm giá. Họ cảm thấy nếu việc mua hàng có thể đem lại cho mình niềm vui thì sao lại làm?



Ngoài ra, con giáp hào phóng này rất thích mua đồ cho những người mình yêu quý. Đó chính là một cách họ dùng để bày tỏ tình cảm, món quà càng đắt đỏ càng chứng tỏ họ yêu mến người đó nhiều hơn.

Người tuổi Dần rất thích mua đồ đắt đỏ bởi họ tự tin vào bản lĩnh kiếm tiền của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.