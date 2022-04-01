CÀNG LẤY CHỒNG MUỘN CÀNG GIÀU, những con giáp lấy chồng sau tuổi 30, NHÀ XE CÓ ĐỦ, hạnh phúc viên mãn, BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 19:55

Cùng điểm mặt 3 con giáp nữ may mắn khi lập gia đình sau tuổi 30 nhé!

Cô nàng tuổi Sửu

Luôn luôn chăm chỉ, nhiệt tình, chu đáo… chính là những điểm nổi bật ở những cô nàng tuổi Sửu. Và với tính cách này, dù các nàng cầm tinh con trâu kết hôn sớm hay muộn thì gia đình vẫn trong ấm ngoài êm, không có quá nhiều sóng gió.

CÀNG LẤY CHỒNG MUỘN CÀNG GIÀU, những con giáp lấy chồng sau tuổi 30, NHÀ XE CÓ ĐỦ, hạnh phúc viên mãn, BÊN NHAU TRỌN ĐỜI - Ảnh 1
Luôn luôn chăm chỉ, nhiệt tình, chu đáo… chính là những điểm nổi bật ở những cô nàng tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, lí do chính khiến các nàng tuổi Sửu yên bề gia thất muộn chính là tham vọng công việc quá cao, cao đến mức họ có thể hi sinh tình cảm riêng tư để thỏa mãn khát khao thành công. Nếu kết hôn muộn, những nàng tuổi Sửu đã có sự nghiệp vững vàng trong tay, họ sẽ cân bằng đời sống tình cảm và công việc, nên cuộc sống hôn nhân sẽ luôn hài hòa và hạnh phúc.

Cô nàng tuổi Mão

Người tuổi Mão thường tập trung vào sự nghiệp, chăm chỉ kiếm tiền vì vậy họ ít để ý tới việc lập gia đình khi còn trẻ. Họ rất cân nhắc trong chuyện chọn bạn đời, không vì già đi mà “lấy bừa” một ai đó.

Thêm vào đó, việc yêu càu rất cao đối với nửa kia cũng khiến bạn cảm thấy khó khan đi tìm chồng tương lai. Khi lấy chồng muộn, tuổi Mão sẽ có một gia đình yên ấm, của cải vật chất dồi dào hơn những người cùng tuổi.

Cô nàng tuổi Hợi

Nữ tuổi Hợi tương đối có phúc khí, kể cả không giàu sang quyền quý thì họ vẫn sẽ có được cuộc sống an nhàn, thuận lợi. Nữ tuổi Hợi sở hữu tính cách dịu dàng, ôn hòa, cộng với việc điều kiện tự thân cũng ổn nên lúc trẻ sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Không ít người trong số họ yêu sớm, thậm chí sẵn sàng cho việc bước vào hôn trường.

CÀNG LẤY CHỒNG MUỘN CÀNG GIÀU, những con giáp lấy chồng sau tuổi 30, NHÀ XE CÓ ĐỦ, hạnh phúc viên mãn, BÊN NHAU TRỌN ĐỜI - Ảnh 2
Nữ tuổi Hợi tương đối có phúc khí, kể cả không giàu sang quyền quý thì họ vẫn sẽ có được cuộc sống an nhàn, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng nhìn chung, con gái tuổi này tương đối đơn giản, ngây thơ. Lúc còn trẻ, mắt nhìn người của họ không được chính xác, chỉ cần vài ba lời dỗ ngon ngọt là dễ dàng sập bẫy người khác. Tuy nhiên, tình yêu và hôn nhân vốn là 2 chuyện khác nhau, chỉ có trải qua thời gian dài quan sát, chúng ta mới có thể xác định được đối phương có thực sự phù hợp để gắn bó cả đời hay không.

Bởi vậy nên, những cô nàng tuổi Hợi kết hôn muộn nghĩa là họ đã tích đủ kinh nghiệm. Trí tuệ, tâm thế, tất cả ở họ đều đủ chín chắn, lúc này họ cũng biết cách nhìn người hơn và tìm được người thích hợp nhất. Đối phương sẽ là người tài giỏi, yêu thương và biết trân trọng gia đình. Kết hôn với một người như vậy, nữ tuổi Hợi đương nhiên sẽ có hậu vận tốt đẹp, như ý, không cần lo cơm ăn áo mặc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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