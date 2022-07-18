Các con giáp nổi tiếng bạc tình, phái nữ cần cẩn trọng cả luỵ tình như chơi

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 20:00

Hãy cân nhắc nếu nửa kia của bạn thuộc các con giáp bạc tình dưới đây nhé.

Tuổi Tý

Tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì nhất thời, đó là lời ngụy biện của đàn ông tuổi Tý. Trong chuyện tình cảm, con giáp này là người tùy tiện, sống theo cảm hứng. Khi họ yêu thì nồng nhiệt cháy bỏng vô cùng, tưởng chừng có thể lên trời hái sao xuống tặng cho cô gái của lòng mình.

Nhưng là con giáp dễ thay lòng đổi dạ bậc nhất, không biết nam tuổi Tý đã khiến bao nhiêu cô gái phải khóc ròng. Bởi lẽ mới hôm trước còn yêu đương nồng nàn là thế, hôm sau tỉnh dậy bỗng nhiên anh ta thấy mình đã hết yêu, chẳng còn chút cảm xúc gì với cô gái ấy nữa.

Các con giáp nổi tiếng bạc tình, phái nữ cần cẩn trọng cả luỵ tình như chơi - Ảnh 1
Đàn ông tuổi Tý một khi đã thay lòng đổi dạ thì vô cùng kiên quyết, chẳng để cho mình hay đối phương có được đường lui.

Những lúc như vậy, nếu anh ta đã nói lời chia tay thì bạn chớ nên cố gắng níu kéo làm gì. Dù có van nài, xin xỏ ra sao thì cũng chỉ khiến cho mình trở nên hèn mọn trong tình yêu mà thôi, hoàn toàn chẳng thể nào níu kéo được trái tim anh ta trở lại.

Họ sẽ đi tìm cho mình một con mồi mới, một cô gái có thể khơi gợi nên cảm giác mới mẻ, yêu đương nồng cháy trong họ nhanh thôi.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ đam mê bầu trời tự do, phóng khoáng, luôn muốn được trải nghiệm và khám phá những mảnh đất mới mẻ. Họ rất dễ cảm thấy chán ghét sau một thời gian yêu ai đó nếu người ấy cứ tỏ ra kiểm soát.

Những người đàn ông có trải nghiệm cuộc sống lại là mục tiêu mà các cô nàng tuổi Ngọ mong chờ, nhưng họ không hề biết những anh chàng phong trần lại cực kỳ nhạy bén. Tất nhiên những anh chàng này chẳng bao giờ mong gặp phải những cô nàng thực dụng. Do đó mà tình yêu sẽ bị mất lúc nào không hay.

Tuổi Thân

Con giáp này luôn nghĩ mình là người có tấm lòng bao la, lại là người yêu cái đẹp nên chỉ cần nhìn thấy cô gái nào vừa mắt là họ đều thích. Người ta vẫn nói, muốn giữ được trái tim của đàn ông thì phải giữ được dạ dày của họ, nhưng tất cả đều sai với đàn ông tuổi Thân nhé.

Với đàn ông tuổi Thân thì dù bạn có nấu nướng khéo léo ngon lành đến đâu cũng chẳng thể giữ được trái tim họ khi họ đã muốn ra đi. Chỉ cần họ muốn đi là sẽ bỏ mặc mọi thứ, lúc ấy bạn có khóc lóc thế nào cũng vô dụng, người đã thay lòng đổi dạ thì chẳng thể mủi lòng.

Các con giáp nổi tiếng bạc tình, phái nữ cần cẩn trọng cả luỵ tình như chơi - Ảnh 2
Có thể nói, nam tuổi Thân chính là con giáp đào hoa, gặp người nào yêu người nấy, dù bạn có đem họ buộc lại bên mình cũng chẳng thể giữ nổi đâu.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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