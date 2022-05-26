Các con giáp nào phát tài cuối tuần (28-29/05/2022) này?

Vòng xoay của Thần Tài cuối cùng đã dừng lại ở những chú Heo. Cuối tuần này bản mệnh kiếm tiền khá dễ dàng nhờ sự may mắn mà không phải ai cũng có được.

Nguồn thu trong khoảng thời gian này của những chú Heo chủ yếu đến từ nghề tay trái chứ không phải công việc chính đâu nha. Chính vì thế, nếu có khả năng tiềm ẩn nào đó còn chưa “bung lụa” thì bản mệnh hãy xem xét thêm, biết đâu lại là cơ hội kiếm tiền khủng khiếp.

Xem tử vi ngày 28-29/05, con giáp này sẽ đón chào vận may tài lộc bùng nổ trong ngỡ ngàng và hạnh phúc. Bạn chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa khi mà cơ hội để phát tài ở ngay trước mắt, có nhiều thứ bạn cần phải khám phá nhiều hơn.

Tuổi Sửu

Vào thứ 7, thu nhập của những chú Trâu chủ yếu đến từ công việc chính, thế nên đừng có mất nhiều thời gian vào những việc vô bổ mà hãy tập trung để làm việc cho tốt đi nhé, tiền lương tiền thưởng tăng thì mới có tiền ăn tiêu chứ.

Còn riêng chủ nhật là khoảng thời gian mà tuổi Sửu sẽ đón nhiều cơ may tài lộc trong việc kinh doanh buôn bán. Bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra mình cũng mát tay làm ăn buôn bán lắm cơ.

Tuổi Tý

Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh buôn bán thì thời điểm này cũng sẽ có được nguồn thu vượt trội hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật thôi mà dường như thu nhập của bản mệnh còn có phần nhỉnh hơn cả thu nhập trong tuần ấy chứ, quả là khiến cho người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ mà.

Lịch ngày tốt xin lưu ý chút với những chú Chuột rằng ngày 28/05 là lúc mà bạn cần phải tập trung vào công việc chính của mình, giải quyết hết những vấn đề còn tồn đọng cũng như những vấn đề mới phát sinh.

Đây là lúc mà cấp trên đang dõi theo và thử thách năng lực của con giáp này, bạn làm tốt thì việc tăng lương thăng chức thời gian tới chẳng phải chuyện gì quá xa vời.

Còn bước qua ngày chủ nhật 29/5 thì vận may sẽ đến nhiều hơn với người làm kinh doanh. Bạn có thể có được những mối làm ăn khá lớn, cơ hội để hợp tác làm ăn lâu dài mang về lợi nhuận cao. Hãy chú ý để nắm bắt cơ hội của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!