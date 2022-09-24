Bước sang tuần mới này (26/9 - 2/10): 3 con giáp này cứ hễ ra đường là có tiền, tài vận cuồn cuộn, phát tài mau chóng

Xem tử vi tuần mới 26/9/2022 - 2/10/2022 của 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này đón may mắn tài chính, tình cảm nở hoa, cầu được ước thấy.

Tuổi Tỵ Ảnh minh họa: Internet Xem tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) của 12 con giáp cho hay, nhờ có Chính Ấn che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ đang trên đà tăng tiến. Cũng nhờ thường ngày con giáp này luôn cống hiến hết mình vì công việc, không màng tới lợi ích cá nhân, thành quả đạt được vô cùng xứng đáng. Tuần này cũng thích hợp để bản mệnh tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Tuy nhiên, bạn vẫn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời, đừng quên nhìn lại một vài kinh nghiệm trong quá khứ để hạn chế rủi ro bạn nhé.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được đối tượng mới thông qua những người bạn thân thiết. Đừng ngồi đợi vì sự lạnh lùng của bạn sẽ không có ai dám lại gần. Tuổi Thìn Ảnh minh họa: Internet Dự báo vận trình tổng thể của người tuổi Thìn trong tuần mới (26/9 - 2/10) “thuận buồm xuôi gió”. Tuy nhiên, bạn vẫn cần mạnh dạn đặt câu hỏi về những thông tin mà bạn thu nhập được. Đặc biệt, khi làm việc với người khác, nên đưa ra một số góc nhìn khác nhau trước khi đánh giá ý kiến hoặc thành quả công việc của đồng nghiệp.

Tuần mới này, người tuổi Thìn độc thân có thể sẽ được bạn bè hoặc người quen giới thiệu cho một người phù hợp với bạn. Trong chuyện tình cảm gia đình, bản mệnh cũng duy trì được không khí gia đình rất hòa hợp. Vận trình tài lộc vượng phát trong 5 ngày đầu mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho con giáp này. Tuy nhiên, thứ Bảy và Chủ Nhật là các ngày mà bản mệnh cần chú ý khi đầu tư lĩnh vực liên quan đến bất động sản để tránh mất tiền một cách oan uổng. Tuổi Mão Ảnh minh họa: Internet Theo dự đoán tuần mới từ 26/9 - 2/10 cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Mão đại cát đại lợi, làm một thu hai. Tài vận đón nhận liên tiếp tin vui, cơ hội đầu tư dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh. Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Mão rất hăng hái và nhiệt tình. Một khi đã lập kế hoạch gì là bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay, không bỏ lỡ thời gian một cách đáng tiếc. Bạn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy người ta đang gặp khó khăn. Ngoài ra, Chính Tài còn giúp những chú Mèo nhận nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc, hứa hẹn nhiều thành tựu tốt đẹp. Mọi người cho rằng con giáp này may mắn mà có được nhưng hơn không ai hiểu rõ bản mệnh đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào, thậm chí đã từng có những thời gian phải đi vay mượn ra sao. Chuyện tình cảm và sức khỏe đều báo cho con giáp này một tín hiệu tốt, thật phù hợp cho một tuần làm việc bắt đầu. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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