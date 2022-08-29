Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 11:15

Trong tử vi học có nói, sang thứ Ba 30/8/2022 sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với 3 con giáp này, theo đó là họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn dĩ mang nhiều phúc đức và may mắn. Bất kể là trong giai đoạn nào cũng có thể đạt được điều mình mong muốn. So với những con giáp khác, cuộc sống của tuổi Hợi ít chông gai hơn vì họ là "con cưng" của thượng đế. Trong khoảng thời gian gần đây, tuổi Hợi có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của họ nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, sang thứ Ba 30/8/2022, tuổi Hợi sẽ được thần tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận. Không những thế, túi tài luôn được bảo vệ nguyên vẹn không sứt mẻ, dự kiến cuộc sống phú quý dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu - Ảnh 1
Đặc biệt, sang thứ Ba 30/8/2022, tuổi Hợi sẽ được thần tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước sang thứ Ba 30/8/2022, cơn gió cơ hội sẽ thổi đến với tuổi Tý, con giáp chỉ việc hành động, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn nhỏ. Tuổi Tý vốn nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng thông minh và không dễ dàng từ bỏ cơ hội. Vì vậy, trong những ngày nền kinh tế khó khăn chung, thay vì cam chịu ngồi yên, con giáp với nỗ lực của bản thân, sẽ nghĩ ra cách để biến khó khăn thành ưu thế, từ đó tìm ra những phương thức kinh doanh mới mẻ, đáp ứng nhu cầu chung.

Nhờ thông minh, sáng tạo, con giáp nhanh chóng được lãnh đạo công nhận tài năng, nhờ vậy việc thăng chức chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Bên cạnh đó, do phương pháp kinh doanh hợp thời, tuổi Tý nhanh chóng thu lợi nhuận khủng, tiền đổ về không ngớt.

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu - Ảnh 2
Bước sang thứ Ba 30/8/2022, cơn gió cơ hội sẽ thổi đến với tuổi Tý, con giáp chỉ việc hành động, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình kiên nhẫn, luôn phấn đấu để tiếp nhận thêm những nguồn kiến thức mới. Họ tìm tòi và cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để có được cuộc sống như mong ước. Ngay từ khi còn nhỏ, người tuổi Mùi đã có ý chí và nghị lực. Họ sợ mình thua kém người khác nên luôn phấn đấu hết mình.

Bước sang thứ Ba tới đây, những cố gắng của người tuổi Mùi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cho dù không trở thành đại gia giàu có thì mọi thứ với họ cũng trở nên thuận lợi, suôn sẻ. Thời gian này, Mùi cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự. Dù là công việc, tình duyên hay tài vận thì tất cả đều có chuyển biến khởi sắc. Cơ hội đổi đời sẽ tới với Mùi giúp họ có một cuộc sống như trong mơ.

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu - Ảnh 3
Bước sang thứ Ba tới đây, những cố gắng của người tuổi Mùi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề ngày 25/7 âm lịch (23/7, 24/7), top 3 con giáp nhà đầy tiền của, tài lộc đại phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Cận kề ngày 25/7 âm lịch (23/7, 24/7), top 3 con giáp nhà đầy tiền của, tài lộc đại phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Cận kề ngày 25/7 âm lịch, 3 con giáp sau đây vất vả đã qua, khó khăn lùi lại phía sau, chỉ cần luôn giữ tinh thần thoải mái thì thần tài lẫn thần may mắn đều sẽ ghé thăm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 3 tử vi ngày 30/8/2022 con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa