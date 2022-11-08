Bước sang ngày 16/10 âm lịch: 3 con giáp được SAO MAY MẮN CHIẾU MỆNH, tình tiền đều viên mãn, làm gì cũng hanh thông

Những con giáp sau đây làm gì cũng may mắn và suôn sẻ đến không ngờ trong ngày 16/10 âm lịch.

Tuổi Mùi

Những tháng đầu năm là thời gian thử thách lớn của người tuổi Mùi. Dù hiền lành tốt bụng và chăm chỉ nhưng Mùi chưa được đền đáp xứng đáng, đôi lúc tiền nong thiếu thốn.

Trong ngày 16/10 âm lịch, tuổi Mùi được dự báo là một trong những con giáp may mắn nhất. Họ làm gì cũng có tài có lộc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhìn chung, tuổi Mùi sẽ nắm trong tay số tiền lớn, có thể mua bán nhiều thứ mình thích.

Trong ngày 16/10 âm lịch, tuổi Mùi được dự báo là một trong những con giáp may mắn nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con Gà không bao giờ chịu lùi bước hay khuất phục trước khó khăn. Với họ, mọi thứ đều dễ dàng và hầu hết càng về già càng ổn định.

Tử vi cho hay, trong ngày 16/10 âm lịch, tuổi Dậu tài lộc vượng phát, liên tiếp gặp may mắn. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong việc làm ăn kinh doanh. Cũng vì sự tốt bụng của bản thân mà Dậu sẽ gặp nhiều phước lành, gặt hái thành công hơn mong đợi.

Tuổi Sửu

Hầu hết những người tuổi Sửu đều nhẹ nhàng, hài hước và được nhiều người yêu thích. Cho dù khó khăn đến đâu tuổi Sửu vẫn lạc quan, tìm kiếm con đường đi riêng nhằm cải thiện cuộc sống ngày một tốt hơn.

Tử vi dự báo, trong ngày 16/10 âm lịch, vận may sẽ nhắm đến tuổi Sửu. Trong công việc, người cầm tinh con Trâu sẽ xoay chuyển được tình thế, ngày một thăng hoa hơn. Nhìn chung, tuổi Sửu có nhiều triển vọng, tài lộc rủng rỉnh, mọi việc đều đi lên theo chiều hướng tích cực.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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