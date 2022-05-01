Bước sang đầu tháng 5 âm lịch, Thần Tài để mắt, những con giáp sau mang mệnh giàu có, vô vàn vận may, tình cảm 'đơm hoa kết trái'

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 04:28

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây mang mệnh giàu có, vô vàn vận may, tình cảm "đơm hoa kết trái" khi bước sang đầu tháng 5 âm lịch.

Tuổi Mão

Từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận của con giáp may mắn này đều có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Những người này thường thông minh, cuộc sống trong thời gian sắp tới sẽ chuyển biến tích cực, cơ hội làm giàu xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa, thành công viên mãn.

Mặt tình cảm, người tuổi Mão sẽ được bạn bè hay người thân giới thiệu cho người xứng đôi vừa lứa với mình. Bạn nên cởi mở hơn và thử tiếp xúc với mọi người xung quanh, bởi rất có thể nửa kia của bạn sẽ nằm trong số đó đấy.

 

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Từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận của người tuổi Mão đều có nhiều khởi sắc đáng mong chờ - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cơ hội gặp gỡ được người đồng chí hướng vào đầu tháng 5 âm lịch. Đôi bên không chỉ truyền động lực cho nhau mà còn cùng nhau phát triển dự án, khiến công việc tiến triển thuận lợi.

Ngoài ra, bạn sẽ trở nên đặc biệt cuốn hút và hấp dẫn trong thời gian này, vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn liên tiếp nhận được những lời tỏ tình có cánh khiến bao người ngưỡng mộ và ước ao. Tuy đào hoa như vậy nhưng bạn lại vô cùng chung thuỷ tuyệt đối với tình yêu của đời mình. Bạn chỉ dành cho người ấy sự quan tâm và chiều chuộng hết mực và những gì bạn nhận lại cũng khiến bao người ghen tỵ.

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Người tuổi Thìn có cơ hội gặp gỡ được người đồng chí hướng vào đầu tháng 5 âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Cát tinh đem đến cho người tuổi Hợi nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản, mệt mỏi sau trong những đầu tháng 5 âm lịch. Bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật nhưng vẫn thu được kết quả tốt nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường.

 

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những thành tích xuất sắc khiến chính bản thân bạn cũng phải ngạc nhiên, còn người khác thì vô cùng ngưỡng mộ chính là lý do giúp bạn nhận được những khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh.

 

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Cát tinh đem đến cho người tuổi Hợi nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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