Bước sang cuối tháng 6 âm lịch: Phúc khí khai sáng, 3 con giáp gom hết vận may, tiền vào như nước, sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 08:13

Tử vi học có nói, cuối tháng 6 âm lịch, những con giáp có tên dưới đây sẽ gặp được nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh cũng như tình duyên.

Tuổi Tuất

Thời gian gần đây, người tuổi Tuất gặp phải nhiều chuyện nên tâm tư cũng không tốt. Con giáp này cần có người động viên và cần có động lực để thúc đẩy bản thân. Tử vi dự đoán, cuối tháng 6 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc.

Con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn. Có được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi khúc mắc đều được hóa giải, do đó, người tuổi Tuất cần phân biệt rõ đâu là quý nhân và đâu là tiểu nhân.

Bước sang cuối tháng 6 âm lịch: Phúc khí khai sáng, 3 con giáp gom hết vận may, tiền vào như nước, sung túc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người thiện tâm, rất có tài năng trong đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, xã hội. Vận may xui qua đi, bước sang cuối tháng 6 âm lịch, vận may gõ cửa giúp cho người tuổi Mão nhận được nhiều cơ hội trời ban trong công việc.

Nhờ các mối quan hệ, con giáp này sẽ có được mối làm ăn tốt hay những công việc làm thêm, việc tay trái giúp kiếm ra bộn tiền. Thu nhập của bạn nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên quá tham công tiếc việc mà chủ quan đến việc rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe.

Bước sang cuối tháng 6 âm lịch: Phúc khí khai sáng, 3 con giáp gom hết vận may, tiền vào như nước, sung túc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp khi bước sang cuối tháng 6 âm lịch. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước.

Bạn liên tục đón nhận tin vui lớn về tiền tài, công danh. Được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. 

Bước sang cuối tháng 6 âm lịch: Phúc khí khai sáng, 3 con giáp gom hết vận may, tiền vào như nước, sung túc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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