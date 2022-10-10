Tử vi dự báo bước qua tháng 9 âm lịch 2022, tuổi Sửu sẽ có công danh vô cùng viên mãn, còn đường công việc của người tuổi Sửu đang dần có dấu hiệu cải thiện, dù ở mức độ rất nhỏ, chưa thực sự rõ ràng và có thể là đến chính bạn cũng chưa thể nhận ra ngay được. Chính vì vậy, tuổi Sửu càng cố gắng hết sức mình, bạn cứ nỗ lực hết mình sẽ đừng vội than phiền với người khác.

Trên con đường tài lộc người tuổi Sửu đôi lúc sẽ gặp phải những khó khăn nhưng, bạn cần phải bình tĩnh hơn và chớ vội thất vọng mà bỏ qua những cơ hội tốt đang tới với mình nhé. Đặc biệt, với những ai đã có đôi có cặp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Thầy tử vi cho biết, bước qua tháng 9 âm lịch 2022 này bạn cũng không gặp phải việc gì đáng lo lắng hay quan ngại bởi bạn có đủ sức để kiểm soát tình hình công việc sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, bản mệnh của người tuổi Sửu chỉ cần tránh tâm lý chủ quan mà dẫn tới sai sót nhỏ là được.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu và luôn nghĩ cho người khác. Họ không có quá nhiều tham vọng nhưng luôn được trời ban phước lành nên làm gì cũng gặp may mắn. Hợi vốn mang mệnh phú quý nên ít khi phải lo chuyện cơm áo gạo tiền dù đôi lúc cuộc sống cũng không được suôn sẻ, thịnh vượng.

Theo tử vi học, bước qua tháng 9 âm lịch 2022 này, tuổi Hợi đón nhận nhiều thay đổi bất ngờ. Nửa đầu năm, họ gặp phải một vài khó khăn nhưng không đáng kể. Đến gần cuối năm, cuộc sống càng thêm nhiều điều thú vị, Hợi sẽ đón nhận nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào. Bạn là con giáp may mắn trong 3 năm tới.

Tử vi dự báo bước qua tháng 9 âm lịch 2022, người tuổi Hợi được trời ban phước lành nên làm gì cũng gặp may mắn, cuộc sống suôn sẻ ngời ngời.(Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo bước qua tháng 9 âm lịch 2022, người tuổi Thìn cũng được nhận định là sẽ đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Chỉ cần bạn cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Bước qua tháng 9 âm lịch 2022, với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.