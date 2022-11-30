Bước qua tháng 12, bánh xe vũ trụ xoay chuyển, 3 con giáp chạm tay đến giàu có, rộng đường thành công, may mắn gõ cửa, cuộc đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 13:13

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, thành công, may mắn khi bước qua tháng 12  nhé!

Bước qua tháng 12, bánh xe vũ trụ xoay chuyển, 3 con giáp chạm tay đến giàu có, rộng đường thành công, may mắn gõ cửa, cuộc đời sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đa phần thường mang tính cách điềm đạm, ấm áp. Họ thích hợp với công việc kinh doanh - công việc cần một cái đầu lạnh. Ngoài ra, con giáp này còn được coi là thiên tài ngôn ngữ với tài hùng biện nhạy bén. Họ có khả năng lãnh đạo đội nhóm và thuyết phục người khác. Cũng bởi vậy mà người tuổi Mùi có thể thành công trong cuộc sống.

Bước qua tháng 12, tuổi Mùi được Thần Tài ban phát của cải. Sự nghiệp của họ từng bước thăng hoa, thịnh vượng. Cuộc sống của con giáp này càng được cải thiện. Những người làm kinh doanh được dự báo có lộc về đầu tư, quản lý tài chính.

Những người làm công ăn lương sẽ tự tin hơn trong công việc và hòa đồng hơn với đồng nghiệp. Nỗ lực và nghiêm túc trong công việc, con giáp này tăng thêm được thu nhập. Cuộc sống của họ ngày một tốt đẹp hơn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thuộc tuýp người độc lập, tự chủ. Họ cũng dũng cảm đương đầu với các thử thách để đạt được những thành công. Con giáp này rất nhạy bén, luôn nỗ lực để nắm bắt cơ hội phù hợp với mình. Một nét nổi bật khác của người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, có óc thẩm mỹ cao, năng động và tự tin.

Nhược điểm của người tuổi Ngọ là họ khá tham công tiếc việc. Họ hay ôm đồm công việc khiến bản thân bị quá tải. Bước qua tháng 12, con giáp tuổi Ngọ gặp may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp. Những ý tưởng trong công việc của họ đã được phê duyệt và được áp dụng và thực tế.

Khi đã quyết định làm việc gì, con giáp này không nên quan tâm đến những lời bàn ra, tán vào. Miễn là nhiệt huyết trong lòng họ không thay đổi, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi. Người tuổi này làm kinh doanh cũng hái ra tài lộc, thu hái bộn tiền.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người khôn ngoan, mưu trí. Họ có khả năng kiếm tiền cũng như quản lý tiền bạc rất tốt. Con giáp này làm việc gì cũng trật tự, có tính toán rõ ràng. Là người giỏi giang, nhiệt huyết với công việc, người tuổi này dần được cấp trên coi trọng ở nơi làm việc.

Bước qua tháng 12, con giáp tuổi Tỵ nhận cơ hội mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một lời mời làm việc hoặc một nghề tay trái. Nếu họ thực sự nắm bắt được bạn thực sự nắm bắt cơ hội này thì cuộc sống tương lai của họ ngày một sung túc, thịnh vượng.

Con giáp này cần tập trung hơn nữa để đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp. Những người làm kinh doanh nên lắng nghe yêu cầu của sếp và khách hàng, cố gắng theo kịp nhịp điệu của đối phương, theo cách này, làm việc gì sẽ thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Vào đúng đêm Giáng Sinh năm nay, 3 con giáp nhận quà bất ngờ từ Thần Tài, tiền tỷ ‘ting ting’ tưng bừng vào tài khoản, hào vận lấp lánh, may mắn rực rỡ, thành công bay cao

Vào đúng đêm Giáng Sinh năm nay, 3 con giáp nhận quà bất ngờ từ Thần Tài, tiền tỷ ‘ting ting’ tưng bừng vào tài khoản, hào vận lấp lánh, may mắn rực rỡ, thành công bay cao

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nhận lộc quà bất ngờ, may mắn rực rỡ, thành công bay cao vào đêm Giáng Sinh năm nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông