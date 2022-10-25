Bước qua tháng 10 âm, 3 con giáp hoàn toàn rũ bỏ vận xui, đón tin vui dồn dập, làm gì cũng giàu sang, phát tài, vận may trúng lớn, xây dựng cuộc sống an khang, hạnh phúc

Tử vi 12 con giáp cho hay, bước qua tháng 10 âm, 3 con giáp đón vận trình suôn sẻ, cuộc sống thăng hoa, phát tài, đón bình an, may mắn vào nhà.

Tuổi Sửu Bước qua tháng 10 âm lịch tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Bước qua tháng 10 âm lịch tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Ảnh minh họa: Internet Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi. Tuổi Mùi Đầu năm xung Thái tuế với người tuổi Mùi, vận may lúc lên lúc xuống, dao động bất ổn, dù là trong phương diện nào, đều sẽ ít nhiều gặp ảnh hưởng. Nhưng bước qua tháng 10 âm, nhờ có sự giúp đỡ tích cực từ cát tinh "Địa Giải", người tuổi Mùi cũng có thể hóa giải phần lớn vận xui, xua đuổi điềm xấu.

Hơn thế, người tuổi Mùi có sự kiên trì, nhẫn nại, không chấp nhận thất bại, gặp phải chuyện gì cũng sẽ thẳng thắn đối mặt, hơn thế còn nhanh chóng đưa ra được phương án giải quyết nó. Nhờ có sao may mắn chiếu mệnh, người tuổi Mùi không chỉ có thể xua đi vận xui mà còn có được những bước tiến lớn. Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần bản thân người tuổi Mùi có đủ dũng cảm, tích cực lạc quan, thì sẽ có thể thành công thoát khỏi đáy vực, chào đón vận may mới. Nhờ có sao may mắn chiếu mệnh, người tuổi Mùi không chỉ có thể xua đi vận xui mà còn có được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp và tài vận, giúp họ làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, thu nhập cũng sẽ tăng lên, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt đẹp như bản thân mong đợi. Tuổi Ngọ Bước qua tháng 10 âm, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Dù việc lớn hay việc nhỏ, người tuổi Ngọ thường có yêu cầu khắt khe với bản thân và luôn cố gắng hết sức vậy nên thành quả đến với họ cũng vô cùng to lớn. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng. Con giáp tuổi Ngọ dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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