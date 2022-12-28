Bước qua ngày mai, thứ Năm (29/12/2022), Thần Tài điểm mặt xướng tên, 3 con giáp bục phát giàu nhanh chóng, tha hồ đón nhận tin vui, tiền tài rủng rỉnh, vàng nhét chật két, sung túc đủ đầy ăn Tết mĩ mãn

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 18:30

Tử vi dự báo bước qua ngày mai, thứ Năm (29/12/2022), 3 con giáp dưới đây tha hồ đón nhận tin vui, tiền tài rủng rỉnh, vàng nhét chật két, sung túc đủ đầy ăn Tết mĩ mãn.

Tuổi Tý

Bạn có sự nghiệp trong tuần mới không như ý muốn. Mọi chuyện sẽ thuận lợi vào khoảng thời gian đầu tuần, tuy nhiên cuối tuần xuất hiện Thiên Quan và Thương Quan, cảnh báo trước việc có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Đường tài lộc lại thuận lợi, đặc biệt với người làm ăn sẽ dễ tìm được nhiều cơ hội làm giàu. 

Bước qua ngày mai, thứ Năm (29/12/2022), Thần Tài điểm mặt xướng tên, 3 con giáp bục phát giàu nhanh chóng, tha hồ đón nhận tin vui, tiền tài rủng rỉnh, vàng nhét chật két, sung túc đủ đầy ăn Tết mĩ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo bước qua ngày mai, thứ Năm (29/12/2022), bạn có cơ hội phát tài dựa trên sự cố gắng của bản thân, tuy nhiên không nên tiêu xài quá mức phung phí, nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Chuyện tình cảm có nhiều điều bất trắc, hai người vẫn còn chưa thực sự thẳng thắn với nhau.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần trong tháng 12 có thay đổi tích cực. Con giáp này có thể kiếm được số tiền kha khá mà bản thân không hề nghĩ tới.

Tử vi ngày mai, thứ Năm (29/12/2022), những chú Hổ được quý nhân nâng đỡ, tìm được mối làm ăn tốt, đối tác đáng tin cậy nên các kế hoạch làm ăn phát triển vô cùng thuận lợi. Tình hình tài chính nhờ đó cũng được cải thiện, nỗi lo về tiền bạc được đẩy lùi. Khó khăn đi qua, cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần tuổi Dần biết nắm chắc thời cơ thì sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Bước qua ngày mai, thứ Năm (29/12/2022), Thần Tài điểm mặt xướng tên, 3 con giáp bục phát giàu nhanh chóng, tha hồ đón nhận tin vui, tiền tài rủng rỉnh, vàng nhét chật két, sung túc đủ đầy ăn Tết mĩ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thuộc tuýp người “văn võ song toàn” và mệnh cách của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Dù thời trẻ, con giáp này không gặp may mắn nhưng cùng với năm tháng, vận khí ngày một tốt lên.

Bước qua ngày mai, thứ Năm (29/12/2022), Thần Tài điểm mặt xướng tên, 3 con giáp bục phát giàu nhanh chóng, tha hồ đón nhận tin vui, tiền tài rủng rỉnh, vàng nhét chật két, sung túc đủ đầy ăn Tết mĩ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/12/2022, cho dù là “đại tài” hay tiểu tài” thì tiền bạc lúc nào cũng như nước ào ào đổ vào túi người tuổi Tuất. Đồng thời, con giáp này cũng sẽ có được một gia đình hòa thuận ấm êm, đủ nếp đủ tẻ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (02/01/23 – 08/01/23), 3 con giáp tiền vàng chảy về ngập két, tài lộc dồi dào, sự nghiệp một bước lên, cuộc đời sung túc, may mắn ngút trời, trúng số độc đắc bất ngờ, phát tài rực rỡ

Tử vi tuần mới (02/01/23 – 08/01/23), 3 con giáp tiền vàng chảy về ngập két, tài lộc dồi dào, sự nghiệp một bước lên, cuộc đời sung túc, may mắn ngút trời, trúng số độc đắc bất ngờ, phát tài rực rỡ

Top 3 con giáp dưới đây sự nghiệp một bước lên, cuộc đời sung túc, may mắn ngút trời, trúng số độc đắc bất ngờ, phát tài rực rỡ vào đúng tuần mới (02/01/23 – 08/01/23).

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