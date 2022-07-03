Bước qua ngày hôm nay 3/7: TOP 3 con giáp 'nằm không' may mắn cũng tìm đến, xui rủi tránh xa, tài lộc bùng nổ, phát tài phát lộc, nửa đời sau bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa

Tam Hợp là tín hiệu cực kỳ tốt để con giáp tuổi Tị có thể chủ động mở lời với người mà bạn thích, thực ra bao lâu nay bạn đã biết họ bật đèn xanh, chỉ là hôm nay mới là thời điểm thích hợp cho bạn ngỏ lời mà thôi. Những cặp đôi cũng có những giây phút lãng mạn bên nhau trong ngày này.

Người tuổi Tị nên cố gắng lập kế hoạch chi tiêu phù hợp khi có Chính Tài chỉ lối, nhất là trong trường hợp ai đó có thể yêu cầu bạn hỗ trợ về tài chính. Nếu thực hiện đúng cách, bạn có thể thu hút rất nhiều tiền bạc về mình đấy nhé. Hỏa - Thổ tương sinh mang lại năng lượng đầy tích cực với, khi bạn có thể đón nhận một số tin vui, liên quan đến các mối quan hệ. Dường như một thành viên mới nào đó có thể bước vào đời sống của bạn, hoặc bạn có thể chủ động tìm hiểu các khoa học mới mẻ, giúp cuộc sống tích cực hơn.

Thực Thần mang tới cho con giáp tuổi Ngọ cơ hội làm mới cuộc sống của mình. Những khởi đầu mới mang đến những cơ hội mới. Hãy táo bạo lên và nắm bắt lấy chúng, đừng để bỏ lỡ và rồi tiếc nuối nhé. Bạn có thời gian và sức lực để làm điều mình muốn.

Đây là ngày tốt về tiền bạc, tài chính, người tuổi Ngọ có khả năng tiết kiệm được một khoản hoặc được sự hỗ trợ tài chính từ người thân trong gia đình nhờ có Thiên Tài trợ giúp. Ai đó cũng có thể dành tặng cho bạn một khoản tiền đáng kể.

Ngũ hành tương sinh tương sinh rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi Ngọ. Chuyện tình cảm êm đẹp sẽ phần nào giúp bạn vững tin hơn trong cuộc sống lẫn công việc cho dù những khó khăn trước mắt có như thế nào đi chăng nữa.

Thực Thần mang tới cho con giáp tuổi Ngọ cơ hội làm mới cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đây là ngày để con giáp tuổi Thân đạt được điều mà bạn mong muốn với sự che chở của Chính Ấn, vậy thì đừng ngại ngần lên tiếng đặt câu hỏi và đề nghị sự hỗ trợ nhé. Nếu bạn cứ nhút nhát và xấu hổ thì làm thế nào để đạt được điều mà mình chờ đợi.

Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi gia đạo êm ấm. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, cho dù đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi hay là những quyết định có ý nghĩa lớn lao, điều này giúp tình cảm giữa hai bạn luôn bền chặt.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Đây là ngày để con giáp tuổi Thân đạt được điều mà bạn mong muốn với sự che chở của Chính Ấn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo