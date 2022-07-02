Bước qua ngày hôm nay 2/7: TOP 3 con giáp hưởng trọn may mắn trời ban, thần tài gõ cửa, phúc lộc dồi dào, tiền tài đầy nhà, vận trình thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 01:43

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay 2/7, những con giáp sau hưởng trọn may mắn trời ban, thần tài gõ cửa, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp có bước tiến triển.

Tuổi Thìn

Công việc trong ngày thuận lợi, suôn sẻ. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm với kế hoạch tuần này khi mà sự chủ động giúp cho tình thế được giữ vững, có dấu hiệu được đánh giá tốt. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa và mang lại hiệu quả cao khi phối hợp làm việc nhóm.

Tuổi Thìn gặp ngày nhị hợp nên tìm kiếm cho mình một cơ hội kiếm tiền mới. Nếu bản mệnh dám nghĩ dám làm và nắm bắt những xu hướng mới dù nó không thuộc sở trường của mình nhưng cũng có thể mở ra những lợi ích bất ngờ. Hôm nay, bạn nên quan tâm tới tình hình tài chính và thận trọng bởi trong ngày có điềm báo báo mất của.

Hỏa sinh Thổ, gia đình ấm êm là điều mà những chú Rồng luôn thấy tự hào. Bạn yêu tổ ấm nhỏ bé của mình, đó là nơi bạn luôn muốn trở về sau bao giông bão ngoài kia.

Bước qua ngày hôm nay 2/7: TOP 3 con giáp hưởng trọn may mắn trời ban, thần tài gõ cửa, phúc lộc dồi dào, tiền tài đầy nhà, vận trình thăng tiến - Ảnh 1
Tuổi Thìn gặp ngày nhị hợp nên tìm kiếm cho mình một cơ hội kiếm tiền mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ ngày mai có nhiều bước tiến mới trong công việc. Khát vọng giúp bạn gạt bỏ mọi trở ngại trên bước đường bạn tiến đến thành công. Nếu bạn không có sự khát khao để thành công, không có sự khát khao để hạnh phúc thì bạn không thể có động lực để đạt được những điều này.

Tài vận khởi sắc, tuổi Ngọ nên nắm lấy những cơ hội đang chờ đón mình. Với ai có máu kinh doanh và muốn làm giàu thì bán hàng online là lựa chọn không tồi. Nếu bạn chưa có vốn để bán hàng thì có thể bắt đầu với hình thức cộng tác viên nhận hoa hồng trên từng đơn bán được.

Con giáp tuổi Ngọ nếu đang độc thân hoặc đang tìm kiếm một nửa sẽ có những thời khắc tuyệt vời cho chuyện tình cảm. Bạn biết nắm chắc thời cơ để chủ động tấn công, gây ấn tượng tốt với người mà mình cảm mến từ lâu. 

Bước qua ngày hôm nay 2/7: TOP 3 con giáp hưởng trọn may mắn trời ban, thần tài gõ cửa, phúc lộc dồi dào, tiền tài đầy nhà, vận trình thăng tiến - Ảnh 2
Tuổi Ngọ ngày mai có nhiều bước tiến mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mai tuổi Thân làm việc với thái độ lịch thiệp, nhã nhặn. Bạn có nhiều mối giao hảo tốt và điều này là lợi thế của tuổi Thân tại nơi làm. Một phần của cảm giác thành công trong sự nghiệp là bạn có thể chia sẻ những kiến thức bạn học được với người khác. Nếu những nhân viên mới đang gặp khó khăn bạn nên hỗ trợ và giúp đỡ họ đạt được thành công.

Tình hình tài chính ở mức khá, tuổi Thân nên giữ vững phong độ trong công việc. Bạn cần phải học cách tiết kiệm và giữ chặt tiền trong túi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể phải mua những đồ “cũ người mới ta” như xe cộ hay ăn cơm nhà nhiều hơn là ra hàng quán.

Ngày mai vận trình của người tuổi Thân thăng hoa rực rỡ. Chẳng những vận tình duyên vượng sắc mà bản mệnh còn gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp nữa. Con giáp này làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận lợi và gặp nhiều may mắn.

Bước qua ngày hôm nay 2/7: TOP 3 con giáp hưởng trọn may mắn trời ban, thần tài gõ cửa, phúc lộc dồi dào, tiền tài đầy nhà, vận trình thăng tiến - Ảnh 3
Ngày mai vận trình của người tuổi Thân thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/7: Danh sách 3 con giáp này ăn nên làm ra, mua may bán đắt, đại cát đại lợi, tiền về tràn két, công danh vụt sáng, đào hoa vượng sắc

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/7: Danh sách 3 con giáp này ăn nên làm ra, mua may bán đắt, đại cát đại lợi, tiền về tràn két, công danh vụt sáng, đào hoa vượng sắc

Tử vi dự đoán đúng 12h trưa nay 1/7, chúc mừng 3 con giáp này ăn nên làm ra, mua may bán đắt, phát tài phát lộc, tiền chất đầy két, công danh vụt sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026