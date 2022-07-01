Cuối ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, công danh bị gáng đường, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 04:34

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 1/7, những con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, công danh bị gáng đường, tình duyên trên bề vực rạn nứt.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Thương Quan khiến con giáp tuổi Tỵ có thể trở nên chán nản với mọi thứ xung quanh. Những lúc như thế, bạn hãy tạm gác lại mọi việc và xử lý những suy nghĩ cùng cảm xúc tiêu cực trước tiên. Mặt khác, đây cũng là hồi chuông cảnh báo bản thân đang phải chịu đựng quá nhiều áp lực trong công việc.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Trong ngày thứ 6 này đừng vì quá bận rộn mà trở nên khó chịu với những người xung quanh. Thay vào đó, hãy gửi cho họ những món quà xứng đáng sau khi họ đã giúp bạn hoàn thành công việc của mình.

Cuối ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, công danh bị gáng đường, tình duyên rạn nứt - Ảnh 1
Tử vi ngày mới cho biết Thương Quan khiến con giáp tuổi Tỵ có thể trở nên chán nản với mọi thứ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay Lục Xung ảnh hưởng nên con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng khó yên trong ngày này, dù là một câu nói với ý tốt cũng dễ gây hiểu nhầm. Việc tương tác thực sự không có lợi cho bạn đâu nhé.

Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Dậu cần phải giành lại quyền kiểm soát trong công việc. Có thể người đứng đầu chưa đủ tầm nhìn và tố chất để dẫn dắt bạn cùng đồng đội của mình. Do đó, bạn cần chủ động hơn, thậm chí hỗ trợ những người xung quanh để hạn chế tối thiểu rắc rối có thể xảy ra.

Bạn sẽ cảm thấy kiệt sức khi phải luôn thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác. Nếu nhận ra điều này, hãy dừng lại ngay lập tức vì bạn không nợ họ bất kỳ điều gì cả. Có thể họ sẽ khó chịu nhưng tinh thần và cảm nhận của bạn nên được ưu tiên trên hết.

Cuối ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, công danh bị gáng đường, tình duyên rạn nứt - Ảnh 2
Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Dậu cần phải giành lại quyền kiểm soát trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy Hình hại vô lễ ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ của người tuổi Dần ngày thứ 6 này, dù vô tình hay cố ý bạn cũng đã làm phiền lòng người lớn tuổi. Hãy chủ động xin lỗi, chớ tỏ ra rằng mình khôn hơn người khác trong bất cứ tình huống nào bạn nhé.

Người tuổi Dần tỏ ra sự tức giận trong ngày có Kiếp Tài như ngày thứ 6 này. Lòng hảo tâm giúp đỡ người khác của bạn có thể sẽ bị phản tác dụng vì những người nhận được sự giúp đỡ trở nên ỷ lại vào bạn.

Ngũ hành xung khắc, bạn và người ấy cũng có thể xảy ra mâu thuẫn trong ngày vì có nhiều quan điểm không trùng hợp. Bạn không nên khăng khăng với ý kiến của mình mà cần phải mở lòng ra để sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói.

Cuối ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, công danh bị gáng đường, tình duyên rạn nứt - Ảnh 3
Người tuổi Dần tỏ ra sự tức giận trong ngày có Kiếp Tài như ngày thứ 6 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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