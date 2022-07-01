Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/7: Danh sách 3 con giáp này ăn nên làm ra, mua may bán đắt, đại cát đại lợi, tiền về tràn két, công danh vụt sáng, đào hoa vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 03:34

Tử vi dự đoán đúng 12h trưa nay 1/7, chúc mừng 3 con giáp này ăn nên làm ra, mua may bán đắt, phát tài phát lộc, tiền chất đầy két, công danh vụt sáng.

Tuổi Mùi

Hôm nay Tam Hợp để lại cho con giáp tuổi Mùi những cảm xúc tốt đẹp về người khác giới, nhưng hãy cứ từ tốn vì yêu vội, yêu gấp có thể để lại những hậu quả không tốt cho cả hai khi chia tay. Làm giảm nhịp độ yêu thể hiện hai bạn đang biết nghĩ cho nhau.

Thiên Tài che chở để các kế hoạch liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Mùi được an toàn. Có người tìm được nghề phụ phù hợp để gia tăng thu nhập trong thời gian này. Bạn có biết mình là con giáp cả nghĩ, chẳng bao giờ dám tin tưởng vào bất cứ ai?

Con số may mắn: 2, 23, 28

Màu sắc may mắn: Cam, nâu hạt dẻ, tím

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/7: Danh sách 3 con giáp này ăn nên làm ra, mua may bán đắt, đại cát đại lợi, tiền về tràn két, công danh vụt sáng, đào hoa vượng sắc - Ảnh 1
Thiên Tài che chở để các kế hoạch liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Mùi được an toàn - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Lục Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất hợp tác làm ăn, kinh doanh sẽ có lợi trong ngày này, gặp được đối tác phù hợp bạn đã có thể gạt bỏ đi rất nhiều lo lắng. Hôm nay cũng phù hợp để nối liên lạc lại với một người thân ở xa bạn nhé.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi, một số người có kinh nghiệm đầu tư thì đây là lúc thu về lợi nhuận. Thế nhưng với cơ hội mới thì bạn vẫn phải xem xét, cân nhắc thêm nhé.

Con số may mắn: 8, 27, 37

Màu sắc may mắn: Ngà, xám, lạc đà

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/7: Danh sách 3 con giáp này ăn nên làm ra, mua may bán đắt, đại cát đại lợi, tiền về tràn két, công danh vụt sáng, đào hoa vượng sắc - Ảnh 2
Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết tuổi Hợi độc thân vui vẻ với những cuộc hẹn lý tưởng trong ngày Tam Hợp che chở. Những cặp vợ chồng có được sự đồng thuận nhất định, nhờ đó mà mọi việc hai người cùng thực hiện rất suôn sẻ trong ngày hôm nay.

Mỗi ngày đi qua đều mang đến những điều mới mẻ để con giáp tuổi Hợi được trải nghiệm, nhưng ngày có Chính Ấn khiến bạn trở nên trì trệ hơn một chút, bạn muốn cuộc sống chậm lại để tận hưởng từng khoảnh khắc nhiều hơn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy cát tinh hỗ trợ, tài lộc không ngừng đổ về đối với những người đang làm ăn, kinh doanh. Những ai đang làm công ăn lương hứa hẹn được hỗ trợ từ người thân về tiền bạc khi khó khăn.

Con số may mắn: 3, 12, 33

Màu sắc may mắn: Nâu, be

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/7: Danh sách 3 con giáp này ăn nên làm ra, mua may bán đắt, đại cát đại lợi, tiền về tràn két, công danh vụt sáng, đào hoa vượng sắc - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh cho thấy cát tinh hỗ trợ, tài lộc không ngừng đổ về - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Nửa đầu tháng 7 dương lịch: Danh sách con giáp được THẦN TÀI gõ cửa, TAM HỢP độ mệnh, lộc lá bùng nổ, thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, công danh bừng sáng, đào hoa thắm đượm

Nửa đầu tháng 7 dương lịch: Danh sách con giáp được THẦN TÀI gõ cửa, TAM HỢP độ mệnh, lộc lá bùng nổ, thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, công danh bừng sáng, đào hoa thắm đượm

Tử vi nửa đầu tháng 7 dương này, con giáp trong danh sách sau được thần tài gõ cửa, tam hợp độ mệnh, công danh bừng sáng, thu nhập tăng cao, tiền về chật túi.

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