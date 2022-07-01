Theo tử vi ngày 2/7/2022 của 12 con giáp, vận trình tình cảm hài hòa gắn kết. Tuổi Dần độc thân trong công việc mạnh dạn bao nhiêu thì trong tình cảm lại rụt rè bấy nhiêu. Tử vi khuyên con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn để có sự thấu hiểu với những người xung quanh.

Vận trình tình cảm tươi sáng, các cặp đôi có nhiều thời gian bên nhau, người độc thân dễ tìm thấy ý trung nhân của mình.

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra tiến triển nhanh chóng. May mắn có cục diện Tam Hội nâng đỡ nên người làm kinh doanh có thể củng cố được các mối quan hệ xã giao quanh mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể mạnh dạn ký kết hợp đồng để thu về lợi nhuận cho mình.

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra tiến triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 2/7/2022 của 12 con giáp, nhờ gặp Tài Tinh mà người tuổi Thìn ngày mai tâm niệm năng nhặt chặt bị, làm tốt công việc của mình, lại là người trọng chữ tín trong tiền bạc nên vận khí thần tài luôn ổn định.

Bạn là người có quan niệm về tiền bạc rất rõ ràng, nhưng vì chính trực nên không biết sử dụng thủ đoạn để kiếm tiền nhanh. Phàm mọi chuyện luôn dựa vào sức mình, nên tiền tài chậm mà chắc.

Vận trình tài lộc ổn định. Chính Tài nâng đỡ đem lại cho con giáp này cuộc sống tương đối ổn thỏa. Bạn nên dành nhiều thời gian cho người yêu, sắp xếp một buổi hẹn hò để hâm nóng mối quan hệ giữa hai người.

Vận trình tài lộc ổn định. Chính Tài nâng đỡ đem lại cho con giáp này cuộc sống tương đối ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 2/7/2022 của 12 con giáp, tuổi Mùi sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Vận đào hoa thắm sắc sẽ giúp con giáp này có được những điều mình muốn. Các cặp đôi nhanh chóng hàn gắn được rạn nứt trước đó mà không gặp phải khó khăn trở ngại nào.

Gương vỡ lại lành, đôi bên biết trân trọng nhau hơn, có khi sẽ đẩy nhanh tiến độ về chung một nhà. Bên cạnh đó, Thực Thần còn giúp bản mệnh làm ăn buôn bán khá tốt, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chẳng lo đầu năm nhu cầu mua sắm sụt giảm nên đói kém nữa nhé. Người tuổi Mùi hãy nhân cơ hội này để mở thêm lĩnh vực kinh doanh mới.

Về phương diện công việc, con giáp này có thể đón nhận nhiều khoảnh khắc giá trị, vui vẻ trong ngày, đừng ngại tham gia các cuộc gặp gỡ khi cát tinh đưa tới những lời mời. Đó là lúc bản mệnh có thể học hỏi, tìm hiểu thêm những kiến thức hữu ích trên con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Gương vỡ lại lành, đôi bên biết trân trọng nhau hơn, có khi sẽ đẩy nhanh tiến độ về chung một nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo