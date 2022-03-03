Bước qua ngày 4/3, vận khí hanh thông, 3 con giáp này giàu sụ bất ngờ, tài lộc vượng phát, túi tiền rủng rỉnh

Cái tên đầu tiên phải được nhắc tới trong số các con giáp giàu sụ khi bước qua ngày 4/3 chính là người tuổi Ngọ. Theo đó, bước qua ngày 4/3, tuổi Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi này may mắn có cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ khi bước qua ngày 4/3 sẽ phất lên như diều gặp gió. Phúc lành đến với bạn trong thời gian này có lẽ là hồi đáp chân thực và cảm động nhất cho bạn sau những năm tháng miệt mài cố gắng. Tay trái nắm yêu thương, tay phải đón tài lộc.

Đừng ngạc nhiên khi hoa đào rơi “trúng đầu” nếu như bạn vẫn còn độc thân. Công việc có nhiều bứt phá, bạn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt mang về cho mình nhiều tiền hơn. Nhờ thành quả thu về được, tiền bạc rủng rỉnh hơn rồi, đừng ngần ngại tự thưởng cho mình món đồ bạn đã ấp ủ mong muốn từ lâu nhé.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ khi bước qua ngày 4/3 sẽ phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi là những người có tham vọng, có tầm nhìn xa và đặc biệt can đảm. Họ nắm bắt rất tốt từng chi tiết trong cuộc sống của mình và tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp.

Theo tử vi, tuổi Mùi là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Bước qua ngày 4/3, họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Bước qua ngày 4/3, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.