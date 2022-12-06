Bước qua ngày 07/12, 3 con giáp này chuyển vận 3 đại hỷ đến cùng một lúc Phát tài, thăng tiến, mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 21:23

3 con giáp sẽ chuyển vận vào ngày 07/12 này.

Tuổi Hổ

Con hổ là cung hoàng đạo tương đối giàu có, tổng thể tài lộc trong giai đoạn đầu không được tốt cho lắm, cuộc sống có phần lận đận, nhưng cung Lục Sát chính thức được sao may mắn “quốc ấn” phù hộ, ngày 07/12, tài lộc hưng phấn, tiền tài vào nhà, thăng quan tiến chức, phúc khí đến cửa, dù là công việc hay kinh doanh đều suôn sẻ. Thay đổi hoàn cảnh đã phiền phức, có chuyện vui lớn thì tài lộc lên cao, có nhiều sự kiện vui vẻ, giàu sang phú quý.

Ngoài ra, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp suôn sẻ trong ngày 07/12, tiền nào của nấy, tiền vào nhà ngày vượng phát. Muốn gì được nấy, tài lộc tăng vọt.

Bước qua ngày 07/12, 3 con giáp này chuyển vận 3 đại hỷ đến cùng một lúc Phát tài, thăng tiến, mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Dần sẽ có sự nghiệp suôn sẻ trong ngày 07/12, tiền nào của nấy, tiền vào nhà ngày vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Rồng

Những người cầm tinh con rồng gần đây có phúc khí “ngồi kề vai sát vai”, sự nghiệp hanh thông, có cách giải quyết vấn đề khó khăn, có khả năng được thăng chức, tăng lương. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thể hiện tốt.

Ngày 07/12, những con giáp này sẽ vượng phát tài lộc, cộng với tài năng của bản thân, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. So với những người khác, họ kiếm tiền dễ dàng, có lẽ vì họ kiếm được nhiều tiền trong khi vừa làm vừa chơi, nên họ thường bị người khác ghen tị.

 

 Tuổi Lợn

Về tài lộc, các bạn cầm tinh con lợn bị sao hung tinh chiếu mệnh một thời gian trước nên gặp nhiều xui xẻo, tiền vào của cải chính là ngày 07/12, tài lộc dần rủng rỉnh. Đón lấy vận may thì tiền tiết kiệm không ngừng tăng lên, vận may vượng phát, vạn sự như ý.

Mặt khác, những người cầm tinh con lợn còn khôn ngoan hơn trong công việc, dù có chuyện thỉnh thoảng xảy ra nhưng cũng có thể giải quyết rất ổn thỏa! Trong tương lai, gia đình sẽ kiếm được nhiều tiền, đường tài lộc hanh thông.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

3 con giáp thành công ngoài mong đợi, tiền tài đến bất ngờ, vận may thăng tiến, làm đâu trúng đó trong ngày 07/12/2022

3 con giáp thành công ngoài mong đợi, tiền tài đến bất ngờ, vận may thăng tiến, làm đâu trúng đó trong ngày 07/12/2022

Đây chính là 3 con giáp này cực hạnh phúc làm gì cũng thành công trong ngày 07/12 này.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi rồng tuổi lợn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an