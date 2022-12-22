Bước qua 2h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022, những con giáp được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ,  càng vui vẻ, lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận  

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 14:16

Được quý nhân phù trợ, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, nên những con giáp sau có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ. Đặc biệt, bản mệnh sẽ làm đâu trúng đó, hầu như việc gì cũng có kết quả tốt đẹp, thành công sau 2h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022.

Tuổi Tỵ

Trong thời gian này (2h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022), người tuổi Tỵ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân trong công việc, nếu biết nắm bắt và thể hiện tốt, họ có thể được cân nhắc lên những vị trí cao hơn.

Bước qua 2h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022, những con giáp được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ,  càng vui vẻ, lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng dư giả, chuyện làm ăn có nhiều thuận lợi giúp họ tích lũy được nhiều tài lộc. Việc gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng giúp bạn kiếm được một khoản tiền.  gười làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kì diệu mà không phải ai cũng làm được.

Bước qua 2h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022, những con giáp được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ,  càng vui vẻ, lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này (2h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong hôm nay vô cùng thuận lợi. Ngày mới mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy khó tránh được những rắc rối xui xẻo nhưng nhìn chung bản mệnh đều có thể xử trí ổn thoả mọi việc.

Bước qua 2h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022, những con giáp được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ,  càng vui vẻ, lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tình cảm của người tuổi Tý cũng vô cùng êm đẹp. Bạn có một người bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu mình, hai người cũng không quên hâm nóng tình cảm mỗi ngày. Đáng nói, tài lộc rủng rỉnh hơn trong ngày này. Con giáp tuổi Tý không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính hay chi tiêu trong ngày nhờ nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng sức khỏe có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của chế độ ăn uống thiếu điều độ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

3 con giáp nhớ kỹ đúng 0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022 cầm túi ra hứng Lộc lá tứ phương: Tiền rơi đầy ngỏ, vàng rải khắp sân, từ nay chẳng còn nghèo khó, tăng tiến giàu khủng

3 con giáp nhớ kỹ đúng 0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022 cầm túi ra hứng Lộc lá tứ phương: Tiền rơi đầy ngỏ, vàng rải khắp sân, từ nay chẳng còn nghèo khó, tăng tiến giàu khủng

Từ khung giờ này (0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022) là thời cơ cho 3 con giáp này vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.  

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