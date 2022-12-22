3 con giáp nhớ kỹ đúng 0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022 cầm túi ra hứng Lộc lá tứ phương: Tiền rơi đầy ngỏ, vàng rải khắp sân, từ nay chẳng còn nghèo khó, tăng tiến giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 12:19

Từ khung giờ này (0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022) là thời cơ cho 3 con giáp này vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.  

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có động lực tiến về phía trước. Mọi việc của họ có vẻ không suôn sẻ nhưng thực tế họ chính là người được "cười cuối cùng", có thể giành chiến thắng vào phút chót. Con giáp này có thể điều chỉnh tâm lý trước mọi diễn biến của thời cuộc, không để mình rơi chán nản, sa sút nếu phải đối mặt với khó khăn. Với sự kiên định, họ chính là người thực sự nắm bắt cơ hội cuối cùng trong tay.

3 con giáp nhớ kỹ đúng 0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022 cầm túi ra hứng Lộc lá tứ phương: Tiền rơi đầy ngỏ, vàng rải khắp sân, từ nay chẳng còn nghèo khó, tăng tiến giàu khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022 ), con giáp tuổi Tuất sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nhờ được quý nhân giúp đỡ. Sự trợ giúp của bạn bè khiến họ trở nên mạnh dạn và tự tin hơn, có thể phát huy hết khả năng của mình vào công việc, nâng cao hiệu quả công việc, tạo sự đột phá. Tương lai, con giáp tuổi Tuất sẽ đạt được cuộc sống viên mãn, sự nghiệp suôn sẻ, gia đình hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén.

3 con giáp nhớ kỹ đúng 0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022 cầm túi ra hứng Lộc lá tứ phương: Tiền rơi đầy ngỏ, vàng rải khắp sân, từ nay chẳng còn nghèo khó, tăng tiến giàu khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022 ) là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với những người ai cầm tinh còn Dê. Những người tuổi Mùi sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc. Đặc biệt, trong các mối quan hệ của người tuổi Mùi sẽ được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Thêm vào đó, tuổi Mùi lại được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Tuổi Mão

Tử vi người tuổi Mão từ khung giờ này thuận lợi hơn, cuộc sống nhiều bận rộn. May mắn là người tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên mọi việc sẽ đỡ gian nan hơn phần nào.

3 con giáp nhớ kỹ đúng 0h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022 cầm túi ra hứng Lộc lá tứ phương: Tiền rơi đầy ngỏ, vàng rải khắp sân, từ nay chẳng còn nghèo khó, tăng tiến giàu khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Mão. Với nam tuổi Mão bạn dễ dàng có quý nhân là nữ đến giúp đỡ, hỗ trợ, mang đến những hợp đồng kinh doanh hoặc tin tức tốt về đầu tư. Đối với các bạn nữ sẽ được phúc phần tổ tiên ông bà đồng hành. Nhân duyên tốt nên cơ hội kiếm tiền cũng tốt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Tam hỷ gõ cửa nhà những con giáp sau: 24/12/2022 Lộc ùa vào nhà; 25/12/2022 phát tài tấn tới; 26/12/2022 bội thu tiền bạc    

Tam hỷ gõ cửa nhà những con giáp sau: 24/12/2022 Lộc ùa vào nhà; 25/12/2022 phát tài tấn tới; 26/12/2022 bội thu tiền bạc    

Trong thời gian này (24-26/12/2022) những con giáp sau không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để họ khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

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