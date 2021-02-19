Bùng nổ tài lộc, 3 con giáp mở túi đón tiền, công danh bứt phá trong 2 tuần sau Tết

Tâm linh - Tử vi 19/02/2021 08:05

Dưới đây là những con giáp may mắn đón lộc lớn ơn trên ban cho, tiền cứ hết rồi lại đầy tha hồ tiêu hoài không hết trong 2 tuần sau Tết.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân chuẩn bị tinh thần đón tin vui cực lớn về đường tiền bạc. Những người tuổi Thân bản tính hiền lành, lạc quan, chịu thương chịu khó, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

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Thân là con giáp may mắn đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn làm việc chăm chỉ, không tìm cách hạ bệ người khác để tiến thân hay dùng thủ đoạn để có được vị trí như mình mong muốn. Những việc bạn làm đều dựa vào chính sức lực của mình. Nhờ vậy mà bạn được Thần Phật yêu mến ban cho cuộc sống giàu sang.

Trong 2 tuần tới, con giáp này với sự cố gắng không ngừng nghỉ và được thần Tài ưu ái nên tài chính dồi dào, các nguồn thu nhập đổ về tiêu không hết.

Không chỉ có nguồn thu nhập chính ổn định mà các khoản đầu tư bên ngoài cũng đổ về tiêu không hết, giúp người tuổi Thân nhanh chóng trở thành đại gia giàu có.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn đón lộc lớn nhất từ trước đến giờ. Những người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn nên được giao nhiều chức vụ cao. Bạn là người chăm chỉ, không ngừng phấn đấu trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, yêu mến.

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Mão hốt hết tiền bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp nhạy bén về vấn đề tiền bạc, giỏi giang trong việc kiếm tiền nên không sợ lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau hay lận đận về chuyện tiền bạc.

Trong thời điểm này, bạn nhận được nhiều tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu liên tục đổ về.

Những người tuổi Mão có thể gặt hái những trái ngọt sau thời gian phấn đấu hết mình, có thể nói là tiền tràn két sắt, lộc đổ đầy nhà.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Người cầm tinh con Dê sinh ra đã thông minh, lanh lợi lại chịu thương chịu khó. Bạn luôn biết nắm bắt nhiều cơ hội tốt để đổi đời đổi vận, làm giàu trong nháy mắt.

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Mùi có nhiều nguồn thu nhập lớn đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bạn có nhiều bước tiến xa hơn trong công việc. Được cấp trên khen ngợi hết lời nên vận trình của bạn ngày một đi lên, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết.

Sau Tết Nguyên đán, vận thế của người tuổi Mùi ngày càng vượng sắc, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho. Bạn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, những khoản hợp đồng béo bở sẽ rơi trúng, hứa hẹn một năm bội thu, giàu có.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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