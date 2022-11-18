Bội thu tiền tài vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, bắt thang lên giàu có, công việc thăng hạng, chốt đơn liên tục, dư ăn dư mặc, cuộc đời ấm no

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 21:35

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, công việc thăng hạng, cuộc đời âm no vào cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Bội thu tiền tài vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, bắt thang lên giàu có, công việc thăng hạng, chốt đơn liên tục, dư ăn dư mặc, cuộc đời ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn có sức bật mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng tầm mắt để phát hiện các cơ hội tốt cho việc thăng tiến của mình. Con giáp này cũng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách kiên định, có khả năng chống lại sự cám dỗ, giúp bản thân không bị sa vào những thói hư, tật xấu.

Cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần. Đối với con giáp này, việc xây dựng hình tượng tốt trong mắt mọi người rất quan trọng.

Họ cần mở rộng mối quan hệ, trở thành người đáng tin cậy để không bị đồng đội "cho ra rìa". Như vậy, con giáp tuổi Dậu sẽ không lo bỏ lỡ cơ hội tiến bộ. Họ sẽ không phụ lòng mọi người, đạt hiệu quả cao trong công việc, tăng thêm thu nhập, cơ hội làm giàu không xa.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có sức chịu đựng cao trong năm nay. Dù những tháng trước đã có không ít thất bị nhưng con giáp này không để mình sa sút nặng nề, mất tự tin. Ngược lại, việc chịu một số thất bại và áp lực cho họ thêm nhiều kinh nghiệm để có thể bước những bước vững vàng và tự tin hơn trong tương lai.

Trải qua sóng gió, con giáp tuổi Tuất trở nên mạnh mẽ và dũng cảm, điều này khiến mọi việc của họ trở nên suôn sẻ hơn, cả trong và ngoài nơi làm việc. Họ là những người đầu tiên đạt được thành công vào cuối tháng 10 âm lịch.

Con giáp này không chỉ có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình ở nơi làm việc mà còn sử dụng tốt sự khôn ngoan để có được sự tin tưởng của người khác. Tương lai của con giáp tuổi Tuất sẽ vô cùng đáng mong đợi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, sắc sảo, là người đáng tin cậy trong mắt bạn bè, đồng nghiệp. Con giáp này rất thích giúp đỡ, chia sẻ với mọi người, sống thẳng thắn, trung thực. Dù sống trong môi trường nào, người tuổi Tỵ cũng khó trở thành kẻ dối trá, xấu xa.

Những tính cách tốt cũng giúp họ có được một tương lai tươi sáng, tràn đầy hy vọng về sự thành công, viên mãn. Cuối tháng 10 âm lịch là thời điểm làm giàu của con giáp tuổi Tỵ. Dù làm việc gì thì họ cũng sẽ thành công, suôn sẻ trong tháng này nhờ gặp đúng người, chọn đúng thời điểm.

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Tỵ cũng có thể nhân cơ hội để hoàn thiện bản thân và tập trung nguồn lực để tạo sức bật trong tương lai. Chỉ cần đến thời điểm nhất định, con giáp tuổi Tỵ sẽ bứt phá vượt bậc, "cá chép hóa rồng", đạt được những thành công vượt bậc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc đúng ngày mai (18/11), 3 con giáp ‘mệt mỏi’ đếm tiền, may mắn tới tấp, quý nhân gõ cửa, vận trình thông thoáng, năng lượng dư dả ngập lối

Trúng số độc đắc đúng ngày mai (18/11), 3 con giáp ‘mệt mỏi’ đếm tiền, may mắn tới tấp, quý nhân gõ cửa, vận trình thông thoáng, năng lượng dư dả ngập lối

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được quý nhân giúp đỡ, giàu có, may mắn, dư dả vào ngày mai nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn