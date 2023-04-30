Bồ Tát che chở: Đúng 14 ngày tới (1/5 - 14/5), 3 con giáp công danh đỏ rực như son, mở mắt là có tiền, hưởng trọn may mắn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30/04/2023 18:18

Đúng 14 ngày tới, những con giáp có tên sau sẽ giàu sang tột đỉnh, của nả đầy nhà, cứ thế mà hưởng.

Tuổi Sửu

Các bạn thuộc con giáp Sửu không bao giờ chịu nhiều thiệt thòi, không bao giờ đàm tiếu sau lưng, sẽ luôn trải qua nhiều thăng trầm. Đúng 14 ngày tới, con giáp tuổi Sửu đón niềm vui lớn và làm ăn phát tài, gia đạo hanh thông, thu nhập tăng vọt, công việc làm ăn của gia đình chắc chắn sẽ bội thu, xu hướng đầu tư và bạn có thể thử những dự án có lợi cho mình.

90% trong số người tuổi Sửu đầu tư sẽ có lãi, thể hiện được sức mạnh của mình trong sự nghiệp. Về công danh sự nghiệp, tuổi Tý cần chuẩn bị tinh thần để vượt được qua những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều, bạn là người thông minh và bản lĩnh, càng khó khăn thì lại càng là lúc bạn khẳng định vị thế.

Bồ Tát che chở: Đúng 14 ngày tới (1/5 - 14/5), 3 con giáp công danh đỏ rực như son, mở mắt là có tiền, hưởng trọn may mắn thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp may mắn vào 14 ngày tới. Bạn có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé. Sao Bách Việt xuất hiện hứa hẹn đây sẽ là thời điểm nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho bản mệnh. Vận trình tình duyên đang rất vượng, tình cảm bạn gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.

Tuổi Tý vượng tài nhờ Thực Thần che chở. Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng.

Bồ Tát che chở: Đúng 14 ngày tới (1/5 - 14/5), 3 con giáp công danh đỏ rực như son, mở mắt là có tiền, hưởng trọn may mắn thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, mọi người sẽ nhìn thấy sự linh hoạt bất ngờ của người tuổi Mùi, bạn dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Cụ thể, đúng 14 ngày tới, vận may của tuổi Mùi sẽ mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Về tình cảm, bản mệnh bạn dễ thu hút những người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt.

Với những người độc thân thì quả thực là một dấu hiệu tốt lành, bạn chỉ cần bỏ đi sự nhút nhát, sẵn sàng mở lòng và bước tới. Với những người đã có gia đình nên chú ý hâm nóng lại tình cảm với bạn đời bằng những điều ngọt ngào và lãng mạn.

Bồ Tát che chở: Đúng 14 ngày tới (1/5 - 14/5), 3 con giáp công danh đỏ rực như son, mở mắt là có tiền, hưởng trọn may mắn thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ hôm nay đến mùng 10/3 âm lịch, 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người

Từ hôm nay đến mùng 10/3 âm lịch, 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người

Dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay, thời gian này, bản mệnh sẽ thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 14 ngày tới tử vi ngày 30/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ