Bình minh 1/9 vừa lên: 3 con giáp này rũ bỏ vận đen đủi, một bước hóa Phượng Hoàng, vươn lên từ đống tro tàn đứng đầu thiên hạ về tiền tài lẫn công danh

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 00:40

Bình minh 1/9 vừa lên, 3 con giáp may mắn này 99% trở thành người đứng đầu thiên hạ, may mắn không ngớt.

Tuổi Tý

Bình minh 1/9 vừa lên, Chính Quan mang tới cho người tuổi Tý một ngày làm việc hiệu quả nhờ vận trình ổn định. Ngày này chỉ cần bạn tập trung làm đúng chuyên môn thì sẽ không gặp vấn đề nào lo ngại. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn.

 

Tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt theo kiểu làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc, không màng tới hậu quả.

 

Thủy – Hỏa bất dung lại cảnh báo chuyện tình cảm cũng có nhiều điều bất ổn khiến tuổi Tý phải lưu ý. Thời gian này khá nhạy cảm với những cặp đôi, vì vậy hãy cẩn thận trong lời nói để không làm tổn thương lẫn nhau.

 

Bình minh 1/9 vừa lên: 3 con giáp này rũ bỏ vận đen đủi, một bước hóa Phượng Hoàng, vươn lên từ đống tro tàn đứng đầu thiên hạ về tiền tài lẫn công danh - Ảnh 1

Bình minh 1/9 vừa lên, Chính Quan mang tới cho người tuổi Tý một ngày làm việc hiệu quả nhờ vận trình ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bình minh 1/9 vừa lên, vận trình tình cảm bình ổn. Cục diện Dần Ngọ tam hợp nâng đỡ câu chuyện tình yêu của người tuổi Dần và nửa kia. Các cặp đôi dù không có nhiều thời gian để ở cạnh nhau, song rất may là vẫn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định.

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra trì trệ. Tử vi ngày mới dự đoán con giáp này có thể gặp phải một vài rắc rối nhỏ trong các dự án nắm chính. Điều này vô hình trung gây cản trở tới tiến độ được đề ra ban đầu, cấp trên cũng không hài lòng với năng lực của bạn.

Vận trình tài lộc ổn định. May mắn là với số tích luỹ từ trước, con giáp này có thể an tâm đảm bảo cho chất lượng cuộc sống của mình.

Bình minh 1/9 vừa lên: 3 con giáp này rũ bỏ vận đen đủi, một bước hóa Phượng Hoàng, vươn lên từ đống tro tàn đứng đầu thiên hạ về tiền tài lẫn công danh - Ảnh 2

Bình minh 1/9 vừa lên, vận trình tình cảm bình ổn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bình minh 1/9 vừa lên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ tiến khá hanh thông, thuận lợi. Con giáp này dễ dàng nhận được sự công nhận của mọi người nếu làm trong những lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để đạt được nhiều thành quả trong tương lai. 

Tuy nhiên, bản mệnh cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao, không nên tự cô lập mình trong một không gian riêng mà khiến mọi người xung quanh xa lánh. Những mối quan hệ rộng rãi có thể giúp đỡ người tuổi Sửu mỗi khi khó khăn hoặc khiến con giáp này thăng tiến một cách nhanh chóng hơn. 

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Tuổi Sửu biết rằng cha mẹ là người đi trước giàu kinh nghiệm, cho dù ý kiến của đôi bên bất đồng thì con giáp này cũng không vội phản bác mà thường suy ngẫm thật kỹ càng trước.

Bình minh 1/9 vừa lên: 3 con giáp này rũ bỏ vận đen đủi, một bước hóa Phượng Hoàng, vươn lên từ đống tro tàn đứng đầu thiên hạ về tiền tài lẫn công danh - Ảnh 3

Bình minh 1/9 vừa lên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ tiến khá hanh thông, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet 

(*) Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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