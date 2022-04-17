Tị dù đi đâu cũng nên cẩn thận với túi tiền của mình. Tử vi 15 ngày tới cho thấy con giáp này có điềm báo mất tiền, tài chính hao hụt. Người làm kinh doanh có thể thua lỗ, đầu tư thiếu hiệu quả. Kiếm được tiền vốn đã chẳng dễ dàng gì mà lại để mất thì quả là xót xa. Vì vậy bạn hãy thật cẩn trọng.

Giờ là lúc Tị nên đề cao cảnh giác, không nên để đồ đạc, tài sản của mình quá hớ hênh kẻo kẻ gian nổi lòng tham mà gây chuyện.

15 ngày tới bản mệnh có điềm báo hung tinh đeo bám nên hãy cẩn trọng trước lời mời đầu tư, hợp tác. Những lời mời chào ngọt ngào có thể là cạm bẫy ẩn chứa rủi ro mà Tị không lường trước được.

Tuổi Tý

Sẽ có không ít khó khăn và thử thách xuất hiện trong tuần này cần người tuổi Tý phải vượt qua. Bạn nên có cái nhìn tích cực về vấn đề, coi đây là cơ hội để chứng minh bản lĩnh

Dù làm việc ở môi trong nào đi nữa, bạn cũng cần đề phòng kẻ tiểu nhân. Bản mệnh chớ nên tùy tiện tin người mà cuối cùng lại rước họa vào thân, càng những lời đường mật thì càng cần đặt nghi vấn đề tính xác thực.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tài chính kẻo họa phá tài có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn trong tuần có thể vướng phải rủi ro khi đối thủ cạnh tranh tìm mọi cách để kèn cựa, thậm chí sẵn sàng chơi xấu để giành lợi thế.

Chuyện tình cảm đối mặt với nhiều nỗi buồn phiền, những nguy cơ rạn nứt ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của con giáp này và người ấy thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau nên dễ gặp phải hiểu lầm, hoài nghi.

Tuổi Thìn

15 ngày tới tuy hạn tiểu nhân của người tuổi Thìn không quá nghiêm trọng song họ lại có nguy cơ cao gặp phải hàng loạt vận rủi nho nhỏ, xui xẻo tuy bé nhưng tích tụ lại vẫn gây ra hậu quả khá khó chịu. Xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người tuổi Thìn, tuy nhiên do không hiểu rõ tình hình nên đôi khi tình trạng càng giúp càng rối sẽ xảy ra. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn không biết cách từ chối, thành thử ra cuối cùng họ chỉ còn nước tự đi dọn dẹp hết đống rắc rối đã xảy ra.

Cũng trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Thìn còn dễ rơi vào tình huống khó xử khi các thành viên trong gia đình họ luôn mượn cớ "muốn tốt cho họ" để ép buộc họ làm những việc họ không muốn, thậm chí còn dẫn đến các cuộc cãi vã ồn ào. Điều này khiến người tuổi Thìn thực sự cảm thấy kiệt sức.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm