Bảng vàng tuần mới (11/9 - 17/9) gọi tên 3 con giáp: Tài lộc thịnh vượng, ra ngoài vàng lót làm đường, tiền bạc ngập ngụa, bội thu của cải

Tâm linh - Tử vi 09/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình tiền đỏ rực trong tuần mới (11/9 - 17/9), tích được khối tài sản khủng, thu nhập tăng phi mã.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bước vào thời kỳ sung túc, rủng rỉnh. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với công sức mà bản mệnh đã bỏ ra trong tuần mới (11/9 - 17/9). Tuổi Thân cần phải tin tưởng hơn vào bản thân mình, tự tin gánh vác những trách nhiệm được giao. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, phát triển mạnh mẽ nếu cố gắng hết sức mình.

Dưới sự tác động của Tam Hợp, tuổi Thân đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân sống vui vẻ, lạc quan và có thể tìm được người tâm đầu ý hợp.

Bảng vàng tuần mới (11/9 - 17/9) gọi tên 3 con giáp: Tài lộc thịnh vượng, ra ngoài vàng lót làm đường, tiền bạc ngập ngụa, bội thu của cải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con hổ thường có cuộc sống nghèo khó từ nhỏ nên bản mệnh tự lập rất sớm, thích ngao du khắp nơi để học tập, làm việc, kiếm sống. Nếu trong thời gian vừa qua, tuổi Dần đã gặp quá nhiều khổ cực, vất vả thì thời gian sắp tới sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con giáp này.

Cụ thể trong tuần mới (11/9 - 17/9), người tuổi Dần sẽ được thần Tài gõ cửa. Họ bắt được thời cơ để thể hiện khả năng đầu tư, phát triển sự nghiệp và thu về thành quả vô cùng mĩ mãn.

Tin vui về tài chính liên tục ập đến đối với con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến, đời sống gia đình ổn định, êm ấm không ai bằng.

Bảng vàng tuần mới (11/9 - 17/9) gọi tên 3 con giáp: Tài lộc thịnh vượng, ra ngoài vàng lót làm đường, tiền bạc ngập ngụa, bội thu của cải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ chính là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Ở con giáp này có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Người tuổi Ngọ có nhiều may mắn trong tuần mới (11/9 - 17/9), đặc biệt là trong công việc và học tập. Ngọ có quý nhân chỉ đường, đạt được nhiều thành tựu đột phá ở một số lĩnh vực then chốt mà bản thân đang theo đuổi.

Đây cũng là thời điểm vận may đến với tuổi Ngọ nhiều hơn, việc thăng quan tiến chức hay tăng lương chỉ là sớm hay muộn. Tài chính ngày càng ổn định, thậm chí là vượng nở.

Bảng vàng tuần mới (11/9 - 17/9) gọi tên 3 con giáp: Tài lộc thịnh vượng, ra ngoài vàng lót làm đường, tiền bạc ngập ngụa, bội thu của cải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (9/9/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng vượt qua, tràn đầy hy vọng vào tương lai

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (9/9/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng vượt qua, tràn đầy hy vọng vào tương lai

Tử vi dự báo rằng đúng 9/9, 3 con giáp sau gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc - tình cảm đều suôn sẻ.

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