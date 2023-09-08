Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (9/9/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng vượt qua, tràn đầy hy vọng vào tương lai

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 9/9/2023 hôm nay mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho tuổi Tý. Chuyện làm ăn kinh doanh đang trên đà phát triển, bản mệnh thu về không ít kinh nghiệm quý báu cho mình cũng như những mối hợp tác lâu dài.

Ngược lại, vận trình tình cảm không như ý. Có điềm báo mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Nếu đã có gia đình con giáp này nên chấn chỉnh lại thói quen thường ngày, có thể bản mệnh thấy đó chỉ là những chuyện nhỏ nhưng lâu ngày dồn nén sẽ gây nên sự ức chế cho bạn đời.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý cũng có phần hanh thông, thuận lợi, gặp khó khăn là có quý nhân giúp đỡ. Song bản mệnh không nên chủ quan, bởi nếu muốn tiến lên phía trước thì phải tự thân cố gắng, nỗ lực chứ đừng quá dựa dẫm vào người khác.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, chăm chỉ, thích giúp đỡ người khác mà không yêu cầu báo đáp. Chính vì vậy, con giáp này luôn được mọi người yêu quý và cũng có nhiều quý nhân trong cuộc sống. Bản mệnh không sợ gặp khó khăn bởi luôn có người nâng đỡ. Năng lực của họ cũng không tệ, không thử thách nào có thể cản bước tiến của con giáp này.

Tử vi dự báo rằng đúng 9/9, tuổi Mão gặp nhiều may mắn, từ công việc, cuộc sống đén chuyện tình cảm đều suôn sẻ. Đây là khoảng thời gian bản mệnh thoải mái tận hưởng cuộc sống, không phải lo nghĩ nhiều. Người độc thân có thể đón nhận mối quan hệ mới, biết đâu đó lại chính là chân ái của tuổi Mão.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 9/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đối xử với mọi người thiện cảm, ai cũng quý mến.

Công việc: Người tuổi Dần không thích thể hiện bản thân quá nhiều, luôn có tìm kiếm cơ hội làm việc, quan tâm đồng nghiệp.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm khá ẩm ương, bạn muốn cả hai có thời gian nói chuyện cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau khi cần.

Tài lộc: Tài lộc đến phải biết nắm bắt, giữ lấy không thể vụt mất, hay tiêu xài vào những việc không cần thiết.

Sức khoẻ: Sức khỏe phải tốt mới có sức chinh phục thử thách bản thân mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!