Đây là 4 con giáp liên tiếp gặp vận may, tiền bạc chất đống trong nhà, vận mệnh phú quý tỏa sáng trong suốt tháng 11 và 12 năm nay

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 07:16

Tháng 11 và 12 năm nay, có 4 con giáp tiền đè ngộp thở, thăng tiến vù vù, tỏa sáng một vùng.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão không gặp nhiều may mắn trong thời gian trước. Nhưng chỉ cần bước vào 2 tháng cuối năm 11 và 12 thì chuyện gì cũng thuận lợi, từ tài vận đến sự nghiệp, cuộc sống. Tháng 11, nhờ vận may tài lộc, tuổi Mão làm gì cũng sinh tiền, tài khoản không ngừng nhảy số. Đến tháng 12, sự nghiệp thăng hoa tốt đẹp, thời vận đến không cản kịp, tỏa sáng sau tháng ngày âm u tăm tối.

Đây là 4 con giáp liên tiếp gặp vận may, tiền bạc chất đống trong nhà, vận mệnh phú quý tỏa sáng trong suốt tháng 11 và 12 năm nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp may mắn nhờ sự nỗ lực, kiên trì hơn người. Thời gian trước tuy gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng con giáp này không bao giờ từ bỏ hay khuất phục. Đến 2 tháng cuối năm là thời điểm tuổi Sửu được đền bù xứng đáng. Tài vận không ngừng tốt đẹp lên, muốn gì liền có đó. Không chỉ vậy, sự nghiệp cũng có nhiều bước tiến mới, cho tuổi Sửu cơ hội thăng tiến.

Tuổi Ngọ

Tháng 11 và 12 năm nay là thời điểm vàng để tuổi Ngọ thay vận đổi mệnh. Sẽ không còn điều gì có thể cản trở con giáp này vươn đến cuộc sống vương giả như mong muốn. Trong thời gian này, tuổi Ngọ chỉ cần nắm bắt cơ hội đến, tận dụng triệt để vận may thì tiền bạc liền chạy vào túi không ngừng, tin vui cũng đến liên tục, tương lai chắc chắn tươi sáng nhiều hy vọng.

Đây là 4 con giáp liên tiếp gặp vận may, tiền bạc chất đống trong nhà, vận mệnh phú quý tỏa sáng trong suốt tháng 11 và 12 năm nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong 4 con giáp may mắn nhất dịp cuối năm 2023 này.

Tuổi Thìn là con giáp trời sinh khí chất ngời ngời. Đặc biệt là trong tháng 11 này, tài vận của họ vô cùng tốt đẹp, vượng tài lợi lộc. Không chỉ vậy, tháng 12 tuổi Thìn còn gặp được quý nhân trong công việc, được trao nhiều cơ hội và vận may trong sự nghiệp. Chỉ cần bám chắc vào những cơ may đang tới, tuổi Thìn nắm chắc một tương lai bùng nổ tài lộc, phú quý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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