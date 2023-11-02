Đây là 4 con giáp liên tiếp gặp vận may, tiền bạc chất đống trong nhà, vận mệnh phú quý tỏa sáng trong suốt tháng 11 và 12 năm nay

Theo tử vi con giáp , tuổi Mão không gặp nhiều may mắn trong thời gian trước. Nhưng chỉ cần bước vào 2 tháng cuối năm 11 và 12 thì chuyện gì cũng thuận lợi, từ tài vận đến sự nghiệp, cuộc sống. Tháng 11, nhờ vận may tài lộc, tuổi Mão làm gì cũng sinh tiền, tài khoản không ngừng nhảy số. Đến tháng 12, sự nghiệp thăng hoa tốt đẹp, thời vận đến không cản kịp, tỏa sáng sau tháng ngày âm u tăm tối.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp may mắn nhờ sự nỗ lực, kiên trì hơn người. Thời gian trước tuy gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng con giáp này không bao giờ từ bỏ hay khuất phục. Đến 2 tháng cuối năm là thời điểm tuổi Sửu được đền bù xứng đáng. Tài vận không ngừng tốt đẹp lên, muốn gì liền có đó. Không chỉ vậy, sự nghiệp cũng có nhiều bước tiến mới, cho tuổi Sửu cơ hội thăng tiến.

Tuổi Ngọ

Tháng 11 và 12 năm nay là thời điểm vàng để tuổi Ngọ thay vận đổi mệnh. Sẽ không còn điều gì có thể cản trở con giáp này vươn đến cuộc sống vương giả như mong muốn. Trong thời gian này, tuổi Ngọ chỉ cần nắm bắt cơ hội đến, tận dụng triệt để vận may thì tiền bạc liền chạy vào túi không ngừng, tin vui cũng đến liên tục, tương lai chắc chắn tươi sáng nhiều hy vọng.