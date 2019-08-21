Ai thuộc top con giáp này đều may mắn thịnh vượng, cả đời sống trong phú quý bình an

Tâm linh - Tử vi 21/08/2019 14:29

Trời sinh 3 con giáp may mắn này cả đời không cần lo nghĩ chuyện tiền nong, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh, chỉ cần cố gắng ắt có ngày sang giàu.

Nếu thuộc top con giáp may mắn này gia chủ sẽ cả đời phú quý bình an, tha hồ hốt bạc, chẳng bao giờ thiếu tiền.

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Từ ngưỡng 30 Mùi sẽ thăng hạng tài lộc, trở thành con giáp may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp nhạy cảm, khôn khéo và rất tinh tế. Họ có tài thao lược, có kế hoạch cụ thể, rõ rằng cho đời mình và không ngừng cố gắng để vươn lên nên càng về hậu vận càng gặt hái được nhiều thành công.

Từ ngưỡng 30 Mùi sẽ thăng hạng tài lộc, trở thành con giáp giàu có nhất với cuộc sống an nhàn, đủ đầy. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, không ỷ lại vào những gì mình đang có Mùi sẽ đại cát đại lợi, luôn gặp điều tốt lành trong đời, sự nghiệp ngày càng hanh thông.

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Từ ngưỡng 35 con giáp này sẽ thịnh vượng viên mãn, đủ đầy tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều lạc quan, tràn đầy năng lượng và có bản lĩnh hơn người. Dẫu sinh ra trong khốn khó hay lớn lên trong nhung lụa thì Dần vẫn điềm đạm, sống trách nhiệm và phấn đấu không ngừng.

Nhờ thế, Dần gặp khá nhiều may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp. Họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng nên thăng tiến nhanh như diều gặp gió, thu nhập cải thiện đáng kể. Từ ngưỡng 35 con giáp này sẽ thịnh vượng viên mãn, đủ đầy tài lộc.

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Không mưu cầu vật chất, không tham vọng tiền tài nhưng con giáp này vẫn có nhà cao cửa rộng, tiền đầy két sắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhanh trí, tinh anh lại biết cách đối nhân xử thế nên Tỵ được xem như thần tài của gia đình. Vận khí của họ sẽ giúp các thành viên trong nhà gặp nhiều may mắn, biến hung thành cát, đại cát đại lợi. Không mưu cầu vật chất, không tham vọng tiền tài nhưng con giáp này vẫn có nhà cao cửa rộng, tiền đầy két sắt.

Hơn cả, con giáp này còn có cuộc sống lứa đôi viên mãn như ý. Vợ chồng Tỵ yêu thương, trân trọng và biết cách vun vén để mái ấm ngày càng hạnh phúc, an yên.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Luôn miệng than vãn, tỏ ra nghèo khó nhưng 3 con giáp giàu có này lại có của nả đầy nhà, đếm mãi cũng không hết tiền.

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