Ai khổ mặc ai, từ giờ đến hết tháng 9, top con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, Thần Phật ban phước lành, sự nghiệp phát triển, thương vụ nào cũng chiến thắng vẻ vang

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 16:36

Đây chính là 3 con giáp được Thần Tài hộ mệnh, từ giờ đến hết tháng 9 kiếm được khoản kha khá, thoải mái tiêu xài.

Tuổi Mão

Chính Ấn làm tăng thêm sự tự tin về tài lộc cho người tuổi Mão. Nhờ vậy, dù có phải đương đầu với bất kỳ khó khăn và thách thức nào từ giờ đến hết tháng 9, bạn đều giữ vững quyết tâm đi theo con đường mình đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết, bạn hiểu rõ bản thân có điểm mạnh ở đâu, còn yếu ở mảng nào để kịp thời điều chỉnh.

Bạn chỉ cần chăm chỉ và đừng quên áp dụng một chút sáng tạo trong công việc là công sức bỏ ra sẽ được ghi nhận kịp thời. Kết quả có thể có thể đến muộn nhưng sẽ rất vững vàng và hoàn toàn là những gì bạn xứng đáng được nhận.

Vận trình tình cảm của bản mệnh thời gian này hanh thông. Người độc thân cảm nhận rõ đào hoa của mình vượng hơn, xung quanh cũng có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận. Nhưng lúc này bạn nên tỉnh táo để bước ra khỏi những cám dỗ, nhất là với những lời đường mật nghe có vẻ bùi tai nhưng chưa biết chừng ẩn chứa cạm bẫy đằng sau.

Ai khổ mặc ai, từ giờ đến hết tháng 9, top con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, Thần Phật ban phước lành, sự nghiệp phát triển, thương vụ nào cũng chiến thắng vẻ vang - Ảnh 1
Chính Ấn làm tăng thêm sự tự tin về tài lộc cho người tuổi Mão từ giờ đến hết tháng 9. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ giờ đến hết tháng 9 tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Bạn sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ phía trước.

Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng, thậm chí cân nhắc thăng chức, tăng lương.

Các bạn có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm ăn ở ngành nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền. Trong thời điểm tài lộc hanh thông vượng phát như thế này, bạn làm chủ tài chính của mình và không cần dựa dẫm vào ai.

Ai khổ mặc ai, từ giờ đến hết tháng 9, top con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, Thần Phật ban phước lành, sự nghiệp phát triển, thương vụ nào cũng chiến thắng vẻ vang - Ảnh 2
Từ giờ đến hết tháng 9 tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ vô cùng chăm chỉ không khôn lanh nhưng nhờ có sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Người tuổi Ngọ không quản ngại vất vả, cũng không ngại dấn thân nên dù chậm nhưng chắc, Ngọ vẫn đang từng ngày khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Tử vi từ giờ đến hết tháng 9 cho thấy, Ngọ có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Trong thời điểm này, con đường kiếm tiền của Ngọ sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Ngọ dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, tuổi Ngọ chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.

Ai khổ mặc ai, từ giờ đến hết tháng 9, top con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, Thần Phật ban phước lành, sự nghiệp phát triển, thương vụ nào cũng chiến thắng vẻ vang - Ảnh 3
Tử vi từ giờ đến hết tháng 9 cho thấy, con đường kiếm tiền của Ngọ sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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