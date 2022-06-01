9 ngày tới (29/12/2022 - 6/1/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón TAM HỶ: Hỷ tài, hỷ phúc, hỷ duyên, cuộc sống đủ đầy và gặp nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 12:55

Tử vi 9 ngày tới, có 3 con giáp vốn dĩ rất thông minh và chăm chỉ, nay lại được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nên gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có chí cầu tiến, biết cách tạo mối quan hệ tốt đẹp nên xung quanh được nhiều người yêu mến, làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Vận trình tài lộc của người thuộc con giáp này sẽ xuôi chèo mát mái trong 9 ngày tới.

Giai đoạn này, đôi lúc bản mệnh có thể cảm thấy khó khăn nhưng đây chính là cơ hội tốt không nên bỏ qua. Tuy vậy, con giáp này sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới. Cũng từ đây, bản mệnh dần hoàn thiện bản thân, vươn mình nhận lộc trời ban.

9 ngày tới (29/12/2022 - 6/1/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón TAM HỶ: Hỷ tài, hỷ phúc, hỷ duyên, cuộc sống đủ đầy và gặp nhiều may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, hay nói hay cười. Họ quảng giao, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Những ngày này cũng nổi bật bởi tính kiên trì, dám nghĩ dám làm, có chủ kiến riêng và không thích dựa dẫm vào người khác.

Tử vi 9 ngày tới, người tuổi Thìn được dự đoán sẽ đón niềm vui lớn, làm ăn phát tài. Họ nhận được nhiều cơ hội đầu tư sinh lời, làm ăn buôn bán mát tay, chốt được những đơn hàng có giá trị. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp.

9 ngày tới (29/12/2022 - 6/1/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón TAM HỶ: Hỷ tài, hỷ phúc, hỷ duyên, cuộc sống đủ đầy và gặp nhiều may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 9 ngày tới, người tuổi Dần được dự báo sẽ gặp may mắn ở cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Bản mệnh có nhiều cơ hội học tập và nâng cao tay nghề, nhờ vậy mà sự nghiệp ngày càng phát triển. Người làm ăn kinh doanh ngày càng phát đạt.

Họ cũng sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tìm được hướng đi mới trong công việc kéo theo tài vận dồi dào. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần của bạn cũng êm ấm hạnh phúc, chỉ cần cố gắng vun đắp thì mọi thứ sẽ hoàn hảo như họ mong muốn.

9 ngày tới (29/12/2022 - 6/1/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón TAM HỶ: Hỷ tài, hỷ phúc, hỷ duyên, cuộc sống đủ đầy và gặp nhiều may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 12 kéo dài đến giữa tháng 1, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ

Cuối tháng 12 kéo dài đến giữa tháng 1, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ

Dưới đây là những con giáp giàu có không ai sánh bằng từ cuối tháng 12 kéo dài đến giữa tháng 1, chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc quý nhân phương xa mang đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 9 ngày tới tử vi thứ 4 ngày 28/12/2022 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tử vi 12 con giáp tử vi cuối tháng 12 tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 14 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành