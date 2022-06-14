9 ngày tới (23/6), top 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, đi hướng Đông thấy núi vàng, đi Tây thấy núi bạc, tiền ập xuống đầu, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 02:00

Tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn đầu tiên xin được gọi tên tuổi Mão. Các bạn sẽ có quãng thời gian mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Mộc Đức chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Mão sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Cũng nhờ sao tốt chiếu mệnh mà tuổi Mão có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Tử vi 9 ngày tới (23/6), người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài sau một đêm trong thời gian tới. Kể từ 9 ngày tới (23/6) cho tới cuối năm, bản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa, giúp mệnh chủ tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu.

9 ngày tới (23/6), top 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, đi hướng Đông thấy núi vàng, đi Tây thấy núi bạc, tiền ập xuống đầu, phát tài cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống từ giờ tới cuối năm có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Tuổi Tỵ

9 ngày tới (23/6) là một quãng thời gian cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tị, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó.

 

Tiền bạc cũng có những dấu hiệu phát triển đáng kể, dù cho con giáp may mắn tuần này đang làm ở bất cứ phương diện nào. Có lẽ sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Cuối tuần này, tin vui về tài chính cũng sẽ đến với Tuất khi bạn có khá nhiều tiềm năng phát triển, gia tăng thu nhập của mình.

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