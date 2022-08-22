7 ngày cuối tháng 8/2022: Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, phát tài to

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 12:00

Tử vi 12 con giáp 7 ngày cuối tháng 8/2022 những kế hoạch thành công đến bất ngờ, con giáp này làm ăn giàu sụ, tiền tiêu không hết.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Trong cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm dể có thể chinh phục được mục tiêu mà họ đặt ra. Trong môi trường công việc cũng vậy, họ không ngại bị chỉ trích từ người khác mà luôn sẵn sàng lắng nghe để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

7 ngày cuối tháng 8/2022, người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Cụ thể công việc được nhiều người giúp đỡ, nâng tầm trong thời gian này chỉ cần Tuất biết nắm lấy cơ hội ắt tạo nên kỳ tích trong sự thăng tiến của mình tại công ty.

Ngoài ra công việc kinh doanh tới đây cũng phát triển trông thấy, được quý nhân chỉ đường dẫn lối Tuất biết được chỗ nào nên đầu tư sẽ sinh ra tiền từ đó giúp cho tài chính của Tuất ngày càng ổn định.

7 ngày cuối tháng 8/2022: Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, phát tài to - Ảnh 1
7 ngày cuối tháng 8/2022, người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, 7 ngày cuối tháng 8/2022, nằm trong vận số may mắn, người tuổi Dậu còn được 3 ngôi sao may mắn mang tên: 'Long Đức', 'Tử Vi', 'Tam Đài' chiếu rọi mang đến nhiều tin vui, phước lành. Những kế hoạch làm ăn thắng lợi. Nếu có ước mơ, hoài bão thì hãy kiên trì theo đuổi nó, tương lai hứa hẹn càng cố gắng càng thành công, thu được thật nhiều thành tựu bất ngờ.

Nếu có ý định làm gì to lớn thì thời gian tới chính là cơ hội tốt cho những người tuổi Dậu để cuộc sống bước sang trang mới trong sự giàu có. Đến lúc chín mùi, tài vận sẽ tự động đến khiến bạn choáng ngợp.

7 ngày cuối tháng 8/2022: Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, phát tài to - Ảnh 2
Theo tử vi, 7 ngày cuối tháng 8/2022, nằm trong vận số may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được Cát Tinh soi sáng, có được những tin vui bất ngờ. Nếu là người kinh doanh, con giáp thu về mối lợi to lớn, kiếm được những khoản tiền khổng lồ mà trước đây chưa từng nghĩ. Còn nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho nắm giữ các chức vụ quan trọng. Khả năng được tăng lương, thưởng nóng của con giáp may mắn này là rất cao. Mức thu nhập tăng gấp nhiều lần thời gian trước những người cầm tinh con Rắn gần như không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

Chuyện tình cảm của bản mệnh hanh thông, xuôi thuận. Nếu có cơ hội thì đây là thời điểm phù hợp để đôi lứa ra mắt gia đình hai bên, hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi