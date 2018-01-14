5 nốt ruồi đem đến PHÚC ĐỨC GIÀU SANG cho chủ nhân, ai có thì xin chúc mừng!

Nếu sở hữu một trong những nốt ruồi này, thì xin chúc mừng, đây là quý tướng cực tốt!

Nốt ruồi ở giữa mắt và lông mày

Đây là nốt ruồi cực tốt, chủ nhân là người tài giỏi, đa tài. Dù vậy, họ nên cẩn trọng các mối quan hệ bạn bè, họ hàng. Vì họ hay lý lẽ nên dễ gây mâu thuẫn không hay.

Nốt ruồi trên đỉnh đầu

Người có nốt ruồi này luôn khiến người khác phải ganh tị vì vận thế đầy phú quý, luôn có quý nhân kề bên giúp sức. Họ không khi nào phải lo lắng tiền tài, vật chất. Sự nghiệp người khác phải cố gắng vài chục năm thì họ ngay từ đầu đã có cơ hội thành công.

Nốt ruồi trên bầu ngực

Nốt ruồi này càng gần đầu ngực càng đem lại phú quý giàu sang cho chủ nhân.

Đây là nốt ruồi cực tốt ở phụ nữ. Phụ nữ có nốt ruồi này vừa hanh thông chuyện sự nghiệp, lại được chồng cưng chiều, cuộc sống hôn nhân giàu sang không ai bằng.

Nốt ruồi ở cổ

Đây cũng là nốt ruồi phú quý, đem lại nhiều vận may, giàu sang cho chủ nhân. Người có nốt ruồi này luôn được quý nhân giúp sức, nhiều cơ hội gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Đây cũng là nốt ruồi phú quý, đem lại nhiều vận may, giàu sang cho chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi gần miệng

Người có nốt ruồi này được hưởng phúc đức từ chồng và gia đình chồng. Vì vậy mà cuộc sống vợ chồng về sau rất sung túc và hạnh phúc. Họ luôn sống thoải mái và gặp nhiều may mắn.

Nốt ruồi càng gần miệng thì càng hưởng phúc phần từ gia đình chồng, may mắn càng ào ạt tới.

Người có nốt ruồi này được hưởng phúc đức từ chồng và gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-not-ruoi-dem-den-phuc-duc-giau-sang-cho-chu-nhan-ai-co-thi-xin-chuc-mung-266635.html