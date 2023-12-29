5 ngày liên tiếp (29/12-2/1): 3 con giáp hưởng phước ăn lộc lớn, phú quý bao vây, tiền tài ngập két, vàng bạc đầy tủ

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 02:33

5 ngày liên tiếp (29/12-2/1), 3 con giáp sau vươn mình thành đại gia, giàu có chạm đỉnh, cuộc sống không lo phiền muộn.

Tuổi Mão 

5 ngày liên tiếp (29/12-2/1), tuổi Mão có điềm báo xui xẻo. Công việc không thuận lợi, các mối quan hệ kém hài hòa. Quá trình trao đổi công việc không được suôn sẻ dẫn đến tiến độ trì trệ. Nếu xử sự không khéo, thậm chí còn ảnh hưởng lớn đến vị trí công việc.

May mắn là con giáp này vẫn có vận may tài lộc. Buôn bán kinh doanh vẫn có lãi, lợi nhuận thu về rất khả quan giúp bản mệnh chi tiêu thoải mái. Song cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi, tránh trường hợp lạm chi.

Tuổi Mão có thể đau đầu vì chuyện tình cảm rối ren. Người độc thân có lẽ không thoát khỏi cảm giác thất vọng khi tình cảm bỏ ra nhiều nhưng thu về chẳng bao nhiêu. Các cặp đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài, đôi bên đều phải chịu nhiều dằn vặt.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

5 ngày liên tiếp (29/12-2/1): 3 con giáp hưởng phước ăn lộc lớn, phú quý bao vây, tiền tài ngập két, vàng bạc đầy tủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu cương nhu đúng lúc, họ được mệnh danh là con giáp khéo léo và uyển chuyển nhất mọi thời đại. Nếu là nữ, họ quán xuyến việc nhà cực kỳ tốt, chồng con có thể yên tâm lo chuyện công việc và học hành.

5 ngày liên tiếp (29/12-2/1), người tuổi Sửu căn mệnh phú quý, giàu sang hết nấc. Họ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự cố gắng của mình trong thời gian qua. Hơn thế nữa, họ được người thân nâng niu, tặng cho rất nhiều tiền bạc, cuộc đời an nhàn sung sướng.

5 ngày liên tiếp (29/12-2/1): 3 con giáp hưởng phước ăn lộc lớn, phú quý bao vây, tiền tài ngập két, vàng bạc đầy tủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (29/12-2/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay thấu hiểu người khác, chia sẻ những khó khăn cùng nhau   

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc chọn đúng nơi, học đúng ngành. 

Tình cảm: Tình cảm dù chưa trọn vẹn, nhưng bạn cảm thấy thoải mái với những gì bản thân đã làm ra.

Tài lộc: Thu nhập không cao, nhưng biết quản lí cẩn thận.   

Sức khoẻ: Nên rèn luyện thể thao mỗi ngày.   

5 ngày liên tiếp (29/12-2/1): 3 con giáp hưởng phước ăn lộc lớn, phú quý bao vây, tiền tài ngập két, vàng bạc đầy tủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

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