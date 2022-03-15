5 ngày HOÀNG KIM cuối tháng 3 (27/3 - 31/3) TÀI LỘC ngút ngàn, 3 con giáp đổi vận đổi đời, từ đây tích trữ của cải, giàu có 3 đời, chẳng lo nghĩ chuyện tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 18:20

Tử vi dự đoán, 5 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp một bước thu hái tài lộc, tích trữ làm chuyện đại sự. Từ đây, bản mệnh tha hồ giàu có, cuộc sống chỉ cần "rung đùi hưởng phúc".

Tuổi Dần

Người tuổi Hổ có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Họ luôn tin rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình, họ sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

 

Theo tử vi 12 con giáp, 5 ngày cuối tháng 3 chính là giai đoạn "Hổ mọc thêm cánh". Bản mệnh thu hái nhiều tài lộc từ công việc chính và phụ. Tiền tài không đếm xuể, tha hồ tích trữ làm chuyện đại sự.

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Theo tử vi 12 con giáp, 5 ngày cuối tháng 3 chính là giai đoạn "Hổ mọc thêm cánh" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Trâu hiền lành, chịu khó. Họ khiêm tốn, không thích bon chen, sân si với người khác. Con giáp này sống có trách nhiệm, nói được làm được nên được người khác tôn trọng.

Những ngày cuối tháng 3, tài lộc của người tuổi Sửu hanh thông, dồi dào. Sự nghiệp của họ vượng phát hơn nhiều so với thời gian trước. Con giáp may mắn chỉ cần tiếp tục chăm chỉ làm việc, thì chắc chắn sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ.

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Những ngày cuối tháng 3, tài lộc của người tuổi Sửu hanh thông, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường được biết đến là người rất hướng ngoại, hòa đồng, có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Không những thế, con giáp này còn rất kiên trì, bình tĩnh khi đối mặt với những vấn đề, trở ngại trong công việc.

Sau nhiều sóng gió thì đến 5 ngày cuối tháng 3 này, vận trình của người tuổi Mão được dự đoán sẽ thuận buồm xuôi gió. Đường công dnah sự nghiệp của bản mệnh ngày càng vượng phát, làm gì cũng thu lộc. 

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Sau nhiều sóng gió thì đến 5 ngày cuối tháng 3 này, vận trình của người tuổi Mão được dự đoán sẽ thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đầu tháng 3 Âm Lịch, định mệnh an bài, 3 con giáp thấu lòng THẦN TÀI, được cưng chiều hết mực, mọi cơ may trên đường sự nghiệp đều được dọn sẵn trước mặt, muốn nghèo cũng khó!

Đầu tháng 3 Âm Lịch, định mệnh an bài, 3 con giáp thấu lòng THẦN TÀI, được cưng chiều hết mực, mọi cơ may trên đường sự nghiệp đều được dọn sẵn trước mặt, muốn nghèo cũng khó!

Theo tử vi 12 con giáp, đầu tháng 3 Âm Lịch, 3 con giáp may mắn thành con cưng của Thần Tài, làm việc gì cũng được dọn sẵn đường đi, tha hồ làm giàu.

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