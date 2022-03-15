Đúng ngày mai, thứ Tư 16/3/2022, đường công danh gập ghềnh, trắc trở muôn nẻo, 3 con giáp đối mặt trực diện với THƯƠNG QUAN, cần đề phòng họa TIỂU NHÂN chốn công sở

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai, thứ Tư 16/3/2022, 3 con giáp xui xẻo công danh gập ghềnh, bí bách ý tưởng, lại thêm tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Thìn

Thương Quan giáng mệnh khiến cho vận trình của người tuổi Thìn trong ngày thứ Tư này trở nên trắc trở hơn nhiều phần. Những rắc rối phát sinh khiến cho kế hoạch đề ra trước đó của bạn gần như sụp đổ. Nếu không tỉnh táo mà hành động sai lầm thì khó có thể tránh được thất bại lần này.

Chưa kể, theo tử vi 12 con giáp, ngày này có họa tiểu nhân rình rập khiến cho bản mệnh khó lòng phát tài. Nên cẩn trọng trong mọi công việc, nếu không muốn tiền mất tật mang.

Ngày này có họa tiểu nhân rình rập khiến cho bản mệnh khó lòng phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự xuất hiện của Kiếp Tài như một lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Tỵ cần phải hết sức bảo vệ túi tiền của mình. Chớ vì cả tin mà để tiền bạc rơi khỏi tay mình.

Ngoài ra, con giáp xui xẻo này cũng cần phải tỉnh táo trước những lời dụ dỗ ngon ngọt từ người khác để rồi tham lam liều lĩnh dấn thân. Hậu quả của tất cả những hành động nóng vội này chính là những khoản nợ phải trả trong tương lai.

Sự xuất hiện của Kiếp Tài như một lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Tỵ cần phải hết sức bảo vệ túi tiền của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình hôm nay của người tuổi Thân không mấy khả quan. Bản mệnh hãy đề phòng những kẻ xấu bụng luôn muốn rắp tâm hãm hại bạn. Hãy luôn hành xử một cách cẩn trọng trong bất cứ tình huống nào.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn thường ngày. Hiểu lầm khiến cho đôi bên trở nên nghi ngờ lẫn nhau, tình cảm trở nên rạn nứt từ những vấn đề tưởng chừng như không hề nghiêm trọng này.

Vận trình hôm nay của người tuổi Thân không mấy khả quan - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-tu-16-3-2022-duong-cong-danh-gap-ghenh-trac-tro-muon-neo-3-con-giap-doi-mat-truc-dien-voi-thuong-quan-can-de-phong-hoa-tieu-nhan-chon-cong-so-455841.html