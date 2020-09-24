5 nét tướng của người phụ nữ khiến đàn ông không dám phản bội dù trong suy nghĩ

Tâm linh - Tử vi 24/09/2020 05:14

Đây là những nét tướng phụ nữ khiến đàn ông có ăn gan hùm cũng không dám phản bội, dù trong suy nghĩ cũng chừa. Đặc biệt là nét tướng đầu tiên.

5 nét tướng phụ nữ khiến đàn ông không dám phản bội.

Nhân trung rõ, sâu và dài

Theo nhân tướng học, đây là nét tướng của người phụ nữ có khả năng sinh đẻ tốt, vượng đường con cái, sinh được quý tử. Trẻ sinh ra có người mẹ thế này không chỉ thông minh, nhiều phúc lộc, mà còn hiếu thuận với cha mẹ.

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Nhân trung đẹp còn là dấu hiệu trường thọ - Ảnh minh họa: Internet

Nhân trung đẹp còn là dấu hiệu trường thọ. Đây là người phụ nữ có đầu óc, sống lâu, còn giúp chồng giàu có, con cái hiếu thuận.

Mũi cao

Mũi là vị trí của Phu Tinh. Người phụ nữ có mũi đẹp không chỉ được chồng yêu chiều mà còn hút tài lộc, hưởng phú quý cùng bạn đời.

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Chiếc mũi nhẹ cao dần đều, cánh mũi tròn đầy là nét tướng phụ nữ được chồng yêu thương, có đời sống hôn nhân sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Chiếc mũi nhẹ cao dần đều, cánh mũi tròn đầy là nét tướng phụ nữ được chồng yêu thương, có đời sống hôn nhân sung túc. Đây còn là người phụ nữ nhạy bén, có nhiều thành tựu trong công việc. Người vợ này là trợ thủ đắc lực của chồng, cả hai hạnh phúc bên nhau, cùng đồng cam cộng khổ, hưởng phúc lộc đời này.

Gò má đầy đặn

Người phụ nữ có nét tướng này có tinh thần mạnh mẽ, luôn nỗ lực phấn đấu, có biệt tài ứng phó nhanh nhạy trong mọi tình huống. 

Đặc biệt, người phụ nữ này không chỉ thông minh hơn người mà còn có số vượng phu ích tử, giúp chồng và gia đình chồng giàu có.

Xương quai hàm rộng

Dù người phụ nữ có khung xương quai hàm nhỏ trông sẽ thanh tú và nữ tính hơn. Nhưng những người có khuôn hàm rộng hơn thì tính cách thường mạnh mẽ kiên cường, làm gì cũng đầy quyết tâm và kiên định. Với người phụ nữ này, đàn ông khó nắm bắt và cầm cương được. Họ vừa nể trọng vừa dè chừng.

Tướng tai nhà Phật

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Đây là tướng tai phú quý trời sinh - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tướng tai phú quý trời sinh. Tai có dái tai đầy đặn, trễ xuống trông như hình giọt nước. Vị trí của tai hơn đường trên của lông mày, lỗ tai rộng. Phụ nữ có tướng tai này gặp nhiều may mắn, phúc đức trong cuộc sống. Họ là quý nhân của chồng, giúp chồng nhiều trong công việc. Với người phụ nữ thế này, đàn ông thường lo sợ giữ lấy vì sợ mất đi may mắn trong đời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Từ khóa:   nhân tướng học đàn bà khôn ngoan tướng số

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