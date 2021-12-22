5 cung hoàng đạo gặp được 'ý trung nhân' của cuộc đời trong năm 2022, tình yêu có phản ứng hoá học ngay lần đầu chạm mặt

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 10:45

5 cung hoàng đạo có đường tình duyên hạnh phúc nhất trong năm 2022. Gặp ngay người thương, tình yêu có sự thăng hoa.

Kim Ngưu

Việc cùng nhau sắp xếp cuộc sống để có thời gian riêng tư, lãng mạn bên nhau đã giúp cho việc làm mới tình cảm của hai người dễ dàng hơn bao giờ hết.

Không những thế, có những gia đình còn cùng đi du lịch, dã ngoại, làm từ thiện, hoặc thậm chí là cùng làm việc nhà… càng khiến cho mối quan hệ của các thành viên trong nhà trở nên khắng khít, bền chặt hơn.

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Mọi người xung quanh có cảm giác ghen tị khi dường như hầu hết thời gian trong năm là để hai người chiều chuộng, yêu thương, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau vậy.

Nếu những cặp đôi đang có kế hoạch bầu bí thì nên thực hiện trong năm nay vì có rất nhiều điều kiên thuận lợi, ngay cả với các cặp vợ chồng mới cưới, sẽ diễn ra tốt đẹp trong năm nay.

Song Tử

Không ít người độc thân tìm được người khác giới tâm đầu ý hợp trong năm nay và người ấy như luồng gió mới thổi vào cuộc sống của Song Tử khiến bạn có nhiều động lực để làm mới bản thân. Không những thế, bạn cũng học hỏi được rất nhiều từ đối phương và cảm nhận rõ cả hai đang cùng giúp nhau tiến bộ.

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Tuy nhiên, bạn không hề vồ vập mà từ tốn trong mối quan hệ mới vì Song Tử mong muốn được hiểu đối phương nhiều hơn và có thể trao cho họ trái tim chân thành nhất. Nhờ thế mà bạn trở thành cung hoàng đạo hạnh phúc nhất năm 2022 khi cảm nhận được tình cảm của mình cứ thế lớn dần trong tim.

Người ta tưởng rằng bạn không nghiêm túc trong tình cảm vì rất hay tán tỉnh người khác giới, thế nhưng đến khi thấy Song Tử thực sự yêu họ mới thấy rõ rằng bạn cũng mơ mộng, chân thật như những kẻ si tình khác.

Xử Nữ

Người độc thân nhờ thoát khỏi những quan điểm cũ mà bạn mở lòng ra để tìm hiểu, đón nhận tình cảm người khác giới, nhờ thế mà cơ hội tìm được người xứng đôi, vừa lứa rất cao.

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Trước đây bạn hay thụ động chờ tình yêu tới thì năm nay có thể chủ động tìm kiếm tình yêu xem sao. Việc này không khó như bạn tưởng, chỉ là “bật đèn xanh” cho đối phương chứ không phải thể hiện thái độ quá vồ vập khiến người ta sợ.

“Thời đã tới”, nếu bạn bỏ qua sẽ cảm thấy hối tiếc đấy. Có thể nói đây là một năm may mắn khi người khó tính như Xử Nữ lại có thể dễ dàng tìm thấy một người đặc biệt trong cuộc đời mình và sẵn sàng kết hôn.

Bọ Cạp

Bọ Cạp cũng không nghĩ tới cảnh mình sẽ tái hiện lại hình ảnh bộ phim Hàn Quốc lãng mạn với một nửa của mình cho tới khi điều đó thực sự xảy ra.

Nhưng điều tuyệt vời là đối phương có những hành động lãng mạn ấy rất chân thành, không chỉ là cố gắng gây thiện cảm với bạn. Bạn cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang loạn nhịp với cách quan tâm của đối phương.

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Với những người độc thân đang cảm thấy e ngại vì thầm thương trộm nhớ thì lúc này cơ hội đã tới. Hãy dũng cảm bày tỏ tình cảm, rụt rè thì chỉ khiến bạn đánh mất đi vận may đang có của mình mà thôi. Việc bạn có được lời chấp thuận của đối phương là rất dễ dàng trong năm nay đấy.

Trong khi đó những ai đang yêu cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tiệc cưới lộng lẫy của mình. Các cặp vợ chồng có thể hóa giải được căng thẳng, hiểu lầm và yêu thương nhau nhiều hơn.

Ma Kết

Thực ra hầu hết thời gian của Ma Kết tập trung cho chuyện tình cảm vì bạn nhận ra rằng ngoài công việc thì đây là vấn đề ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mình.

Điều tuyệt vời đó là khi Ma Kết tập trung chuyện gì thì bạn làm rất tốt việc đó. Người độc thân còn chần chờ gì nữa, đây là thời điểm hoàn hảo để bạn tìm kiếm một nửa của mình. Nếu cảm thấy khó khăn thì hãy nhờ bạn bè, người thân giới thiệu vì mức độ đáng tin từ họ thường cao hơn các ứng dụng hẹn hò.

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Còn người có đôi hãy làm điều gì đó thật lãng mạn để gây ấn tượng, đừng quên làm mới tình cảm để được tận hưởng niềm vui trọn vẹn hơn. Bạn sẽ cảm nhận được rằng nụ cười rạng rỡ trên môi của người ấy chính là hạnh phúc mà bạn đang kiếm tìm bấy lâu.

Tuy nhiên, không phải vận trình tình cảm lúc nào cũng suôn sẻ, người độc thân sẽ kết thúc vận may của mình vào giữa năm và nếu bạn có tình yêu chớm nở thì cả hai sẽ bước sang giai đoạn thử thách.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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