4 nàng giáp dịu dàng quyến rũ từ ngoài vào trong, làm đàn ông chao đảo đắm say

Tâm linh - Tử vi 24/05/2019 05:18

Phụ nữ tuổi Dần sắc sảo, hiểu biết, chăm chút bản thân. Phụ nữ tuổi Hợi luôn như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn quấn quýt bên đàn ông. Phụ nữ tuổi Ngọ là hình mẫu lý tưởng đàn ông đều muốn lấy. Phụ nữ tuổi Tỵ có nhiều yếu tố khiến đàn ông cực kì thích.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần sắc sảo, hiểu biết, chăm chút bản thân. Đây là nàng giáp có tài sắc vẹn toàn, có cá tính đầy sức hút với đàn ông.

Không chỉ vậy, phụ nữ tuổi Dần còn có sự lạnh lùng, cứng cỏi khiến đàn ông phải nể. Dù là trong việc gì, họ đều rất dứt khoát. Phụ nữ tuổi Dần khi làm vợ rất đảm đang, là hậu phương vững chắc cho chồng.

4 nàng giáp dịu dàng quyến rũ từ ngoài vào trong, làm đàn ông chao đảo đắm say - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Dần sắc sảo, hiểu biết, chăm chút bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi luôn như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn quấn quýt bên người khác. Đàn ông lại thích chở che, bảo vệ cho những người phụ nữ như thế.

Phụ nữ tuổi Hợi dịu dàng, nữ tính. Họ biết rõ điểm mạnh yếu của bản thân để có thể tận dụng và phát huy hiệu quả.

Bởi thế, phụ nữ tuổi Hợi có sức hút đầy mê hoặc với phái mạnh.

Tuổi Ngọ

4 nàng giáp dịu dàng quyến rũ từ ngoài vào trong, làm đàn ông chao đảo đắm say - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Ngọ là hình mẫu lý tưởng đàn ông đều muốn lấy - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ được trời ban nhiều phúc đức, tiền tài, chỉ đợi có thêm may mắn. Đây là người phụ nữ thông minh, độc lập nên dễ thành công. Không chỉ vậy, họ còn có trách nhiệm với chồng con, gia đình.

Phụ nữ tuổi Ngọ là hình mẫu lý tưởng đàn ông đều muốn lấy. Đàn ông lấy được họ quả là may mắn, vì họ sẽ giúp chồng thành công và tự hào.

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ có nhiều yếu tố khiến đàn ông cực kì thích. Họ vừa có nét dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Đàn ông luôn thấy yên lòng về lòng dạ thủy chung của nàng giáp này.

4 nàng giáp dịu dàng quyến rũ từ ngoài vào trong, làm đàn ông chao đảo đắm say - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Tỵ có nhiều yếu tố khiến đàn ông cực kì thích - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, phụ nữ tuổi Tỵ còn rất đảm đang, siêng năng, chịu khó không ngại gì. Khi có gia đình, họ luôn hết lòng vì gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Năm ngày 23/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng không ngừng, tuổi Tỵ gặp biến cố bất ngờ

Tử vi thứ Năm ngày 23/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng không ngừng, tuổi Tỵ gặp biến cố bất ngờ

Vận tài lộc của người tuổi Mão trong ngày mới tăng không ngừng. Công việc của người tuổi Tý có những biến cố bất ngờ. Đây có thể là do tiểu nhân cản đường vì ghen ghét với bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp nữ con giáp đào hoa phụ nữ quyến rũ

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch