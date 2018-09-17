4 nàng giáp có đang khổ cực cũng đừng lo, ngày đại tài đại lộc đang đến gần!

Tâm linh - Tử vi 17/09/2018 05:30

Đây là những con giáp dù hiện tại có phần cực khổ cũng đừng quá lo, vì ngày sang giàu đang đến gần rồi!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có số quý nhân. Họ không tránh khỏi những khó khăn vất vả trong cuộc sống. Con giáp này phải nỗ lực không ngừng nghỉ khi còn trẻ. Chỉ đến khi qua tuổi trung niên họ mới được thoải mái. Dù vậy, người tuổi Tý không đến mức tù túng. Họ có thể kiếm được tiền, về sau càng có nhiều tiền, không bao giờ lo sợ chuyện cơm áo. Vì vậy, nếu đang khó khăn, người tuổi Tý cũng đừng quá lo, ngày giàu sang sẽ đến nhanh thôi.

4 nàng giáp có đang khổ cực cũng đừng lo, ngày đại tài đại lộc đang đến gần! - Ảnh 1
Nếu đang khó khăn, người tuổi Tý cũng đừng quá lo, ngày giàu sang sẽ đến nhanh thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trời sinh phóng khoáng, hướng ngoại. Họ có quan hệ rộng, bạn bè nhiều, vì vậy khi gặp khó khăn được nhiều người giúp. Con giáp này có đầu óc, chịu thương chịu khó. Do đó, dù đi đến đâu họ cũng dễ thành công. Người tuổi Ngọ nhanh nhạy ứng biến nhiều tình huống, ngày thành danh không xa.

Khi bước vào tuổi trung niên, người tuổi Ngọ sẽ có thời kỳ rực rỡ nhất trong đời. Bao khổ cực ngày trước đều được đền đáp xứng đáng.

4 nàng giáp có đang khổ cực cũng đừng lo, ngày đại tài đại lộc đang đến gần! - Ảnh 2
Khi bước vào tuổi trung niên, người tuổi Ngọ sẽ có thời kỳ rực rỡ nhất trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhạy. Dù rằng họ trải qua không ít vất vả. Thành công của họ chính là sự cố gắng liên tục, vất vả hơn người khác. Dù vậy, ngày giàu sang vẫn đang đợi họ và sẽ đến nhanh thôi. Cuộc sống của người tuổi Thân về sau vô cùng viên mãn sung túc.

4 nàng giáp có đang khổ cực cũng đừng lo, ngày đại tài đại lộc đang đến gần! - Ảnh 3
Cuộc sống của người tuổi Thân về sau vô cùng viên mãn sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cũng có đầu óc và khả năng nổi bật. Họ nếm trải không ít khó khăn nhưng chắc chắn sẽ có một cái kết có hậu. Chính là cuộc sống không lo chuyện bạc tiền, ai ai cũng ngưỡng mộ. Vì vậy, nếu đang gặp khó khăn, người tuổi Thìn đừng bỏ cuộc, chắc chắn trời cao đã có an bài xứng đáng về sau.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

12 con giáp phải làm gì để tránh vận hạn, xui xẻo trong tháng 9 này?

12 con giáp phải làm gì để tránh vận hạn, xui xẻo trong tháng 9 này?

Sách tử vi chỉ ra rằng, trong tháng 9 này 12 con giáp ai cũng có vận hạn của riêng mình. Thế nhưng làm sao tránh khỏi xui xẻo là điều mà ai cũng băn khoăn? Vì vậy, hãy cùng khám phá xem 12 con giáp nên làm gì trong tháng 9 này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 29 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng