4 đặc điểm của phụ nữ có số làm sếp lớn, tới tuổi là thăng quan tiến chức ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 07/04/2020 05:19

Đây là nét quý tướng của phụ nữ sớm muộn gì cũng làm sếp lớn. Chỉ cần tới đúng tuổi thì thăng quan tiến chức, phú quý đầy nhà.

Bạn có sở hữu nét quý tướng của phụ nữ làm sếp lớn không?

Trán cao

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Người có vầng trán cao nhìn xa trông rộng, cuộc đời thịnh vượng phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Người có vầng trán cao nhìn xa trông rộng, cuộc đời thịnh vượng phú quý. Phụ nữ có nét tướng này có tri thức, học vấn, giỏi lãnh đạo. Đặc biệt trong đường công danh sự nghiệp luôn hanh thông, còn có số làm sếp lớn.

Dù vậy, phụ nữ có nét quý tướng này vẫn giỏi chu toàn việc trong nhà, vừa giỏi việc trong xã hội vừa đảm việc nhà.

Tóc mỏng

Phần lớn người thành công, có địa vị cao thường có mái tóc mỏng hơn người khác. Phụ nữ có nét tướng này nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý, cư xử nhã nhặn và giàu cảm thông với người khác.Vì thế họ thường được người khác yêu quý. Họ cũng biết nhịn nhường, hài hòa cư xử với đồng nghiệp hay cấp trên.

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Phần lớn người thành công, có địa vị cao thường có mái tóc mỏng hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ không có mái tóc mỏng nhưng có đường mép chân tóc tạo thành vòng cung trên vầng trán thì nhân cách tốt. Nếu thêm khuôn mặt tròn thì đó là kiểu phụ nữ phúc hậu, tài trí, làm gì cũng công thành danh toại.

Lông mày nhạt

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Kiểu người này làm gì cũng hanh thông, dễ gặp nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét tướng được quý nhân phù trợ trong công việc, được cấp trên nâng đỡ. Vì thế mà sự nghiệp thăng tiến, đạt được những vị trí cao trong công việc hay xã hội. Kiểu người này làm gì cũng hanh thông, dễ gặp nhiều vận may.

Có vết bớt hay nốt ruồi ở thùy tai

Đây là nét quý tướng của phụ nữ sẽ gặp quý nhân trong sự nghiệp. Vì thế, họ dễ thăng tiến nhanh trong công việc. Không chỉ vậy, cuộc sống của họ đủ đầy, sung túc, nhiều màu sắc. Theo nhân tướng học, đây cũng là nét tướng của người có sức khỏe dồi dào, có vận mệnh rực rỡ.

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Đây là nét quý tướng của phụ nữ sẽ gặp quý nhân trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tướng số chỉ một phần nói lên vận mệnh trời định của con người. Ngoài ra, sự thành công còn nhiều yếu tố dựa vào nỗ lực của bản thân, có kế hoạch cụ thể và không ngừng phấn đấu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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