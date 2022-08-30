3 tuổi được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng" trong 10 ngày sắp tới (31/8 - 10/9), được Thần tài săn đón, bản mệnh giàu sang, tương lai rực rỡ vì tiền vàng ngập nhà

3 tuổi được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng" trong 10 ngày sắp tới (31/8 - 10/9), may mắn liên tục "mỉm cười" vì được thần tài săn đón, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông.

Tuổi Sửu Trong 10 ngày sắp tới (31/8 - 10/9) cho thấy tuổi Sửu sẽ gặp may mắn tài lộc, không những không mất mát thứ gì mà ngược lại con giáp này còn nhận được những khoản thu bất ngờ giúp túi tiền đầy lên nhanh chóng. Có điều ngũ hành tương khắc nên vận trình tình duyên của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng khá nhiều. Các cặp đôi liên tục nảy sinh bất đồng, và mâu thuẫn ngày càng gia tăng theo chiều hướng tiêu cực. Dù người tuổi Sửu muốn kìm lại nhưng những cố gắng không mang lại điều như mong muốn. Vợ chồng tưởng chừng bền chặt không thể chia tách thế nhưng bây giờ mới nhận ra nó thật quá mong manh.

Đôi khi con giáp này cần phải nhẫn nhịn để có thể chung sống bên nhau, càng không có nhiều ràng buộc thì càng dễ dàng vứt bỏ những thứ mà mình đã tốn bao công sức để có được. Bản mệnh cũng cần phải chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe của mình bởi tâm trạng bất ổn nên dễ xao lãng, chủ quan. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Trong 10 ngày sắp tới (31/8 - 10/9) cho thấy tuổi Thìn có khoảng thời gian nhận nhiều tin vui tới cùng lúc, đường công danh sự nghiệp đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực, con giáp này vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giành lấy những mục tiêu đã định. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cũng không làm bản mệnh nhụt chí, nản lòng.

Con giáp này nên năng động và lăn xả hơn để có thêm cơ hội thể hiện năng lực của mình. Mặc dù quá trình đó sẽ phải vất vả nhưng kết quả thu được sẽ khiến tuổi Thìn hài lòng. Ngoài ra với tầm nhìn xa trông rộng sẽ mang tới cho bản mệnh nhiều không gian phát triển tốt đẹp trong tương lai. Nhờ ngũ hành tương sinh nên con giáp này đón nhận thêm tin mừng trong chuyện tình cảm của mình. Nhờ quý nhân dẫn lối nên người độc thân gặp gỡ được nhiều đối tượng khác phái ứng ý, nếu biết tận dụng cơ hội thì biết đâu nhân duyên tới, bản mệnh sẽ chẳng còn cô đơn giữa cuộc đời này nữa. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Trong 10 ngày sắp tới (31/8 - 10/9) cho thấy vận may đến với người tuổi Thân chủ yếu ở phương diện tài lộc, cuộc sống lên không có điểm dừng. Đây chính là thời gian tuổi Thân có những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi dễ dàng nhờ cát khí vây quanh. Tử vi cuối tuần cho biết con giáp này kinh doanh làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên nhanh chóng. Lời khuyên cho người tuổi Thân là hãy cố gắng nắm bắt cơ hội, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ mất tiền bạc ngay trước mắt. Đây chính là cơ hội làm giàu không phải lúc nào cũng có sẵn, bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng thể nào lấy lại lần hai. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm

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