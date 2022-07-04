3 tháng tới (7 - 8 - 9/2022): Lộc kim tiền chủ động tìm tới, hỷ tín ập đến nhà, top 3 con giáp gặt hái niềm vui tài lộc, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông

Theo tử vi học, bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Mặc dù năm nay tuổi Thân gặp phải vận hận 3 năm nhưng không việc gì phải quá lo lắng, bước vào 3 tháng tới, tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn ở nơi làm việc, dễ gặp được quý nhân quý trọng, có cơ hội được thăng chức tăng lương.

Trong 3 tháng tới, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

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Ngoài ra, vận trình tài lộc của tuổi Thân cũng có nhiều khởi sắc. Đối với những người làm nghề sáng tạo thì sẽ đạt được thành công rực rỡ, dự án có dấu hiệu bùng nổ, được nhiều người biết đến. Từ giai đoạn này đến cuối năm, có đôi lúc tuổi Thân sẽ phải đối mặt với một chút khó khăn nhưng không đáng kể, dù thế nào thì cuối năm nay cũng đổi đời, cuộc sống "lên hương" từ đây.

Tuổi Tị

Theo tử vi, 3 tháng tới nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tị có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình.



Người làm công ăn lương hãy coi đây là cơ hội để chuyển mình, tạo ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, tiền lương tăng là chuyện nhỏ, vị thế tương lai được củng cố mới là chuyện quan trọng.

Người làm ăn kinh doanh kí kết được những hợp đồng béo bở, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.